最高6000元！ 屏縣家用廚餘機補助明年1/1~3/31申請

屏東縣長周春米（中）17日宣布，明年度屏東縣家用廚餘機1月1日起至3月31日受理申請。（記者羅欣貞攝）

屏東縣今年首度推出家用廚餘機補助，受到縣民熱烈回響，屏東縣長周春米今（17）日宣布，明年持續補助家用廚餘機，補助期間從明年1月1日起至3月31日止，提醒有需要的民眾注意申請時間，以免錯過。

屏東縣環保局指出，明年家用廚餘機補助方案，與今年大致相同，以家戶為單位，每台可補助40%，並以新台幣6000元為補助上限，只要補助期間設籍於屏東縣的民眾都符合申請資格，但今年已請領補助的家戶不得重複申請。

請繼續往下閱讀...

此外，補助廚餘機類型限機械式或電子式且屬「乾燥處理型」及「生物分解型」機型，詳細補助內容可至屏東縣政府環保局官網、「屏東環保go」粉絲專頁或專屬申請網站查詢。另外，申請方式除了原有的紙本申請外，明年特別增加「網路申請」的方式，提升民眾申請的便利性。

環保局提醒，這項補助案補助期間有限制，請申請人注意申請期間，也須注意戶籍在屏東貨送到屏東，特別是在今年補助審核經驗中發現，民眾有照片造假、發票號碼重複、作廢等情形，有詐領補助之嫌疑，特別提醒民眾需注意申請資料避免犯相同錯誤。

周春米表示，因應非洲豬瘟事件，自明年開始屏東縣已宣布禁止廚餘作為養豬飼料使用，雖然屏東縣廚餘的處理沒有問題，仍提醒大家應該要惜食，減少廚餘的產生，呼籲大家「在家煮飯，吃多少煮多少；在外用餐，吃多少點多少」，提醒申請補助的民眾，縣府絕不會主動以任何名義要求申請人提供帳號或進行轉帳操作。若民眾接獲可疑訊息或不明來電，請提高警覺，切勿輕信。如有疑問，可撥打屏東縣政府環境保護局諮詢專線08-7351911分機627~628查證。

家用廚餘機製造出的肥料可自家園藝使用，也能交到各鄉鎮市的回收點。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米提醒有需要的民眾注意家用廚餘機補助申請時間，一起為環保盡心力。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法