為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農業部永續善農獎表揚IPM傑出農民 未來擬上架ESG平台

    2025/12/17 13:42 記者楊媛婷／台北報導
    農業部今舉辦第4屆永續善農獎頒獎典禮。（記者楊媛婷攝）

    農業部今舉辦第4屆永續善農獎頒獎典禮。（記者楊媛婷攝）

    農業部舉辦「永續善農獎」鼓勵使用IPM（作物有害生物整合管理）農法的農民，農業部長陳駿季今（17日）表示，隨極端氣候已成日常，使用友善農法的農民有增加趨勢，未來也擬透過農業部ESG平台，媒合企業與IPM農民，一起為環境永續盡心力。

    農業部於2017年推動化學農藥風險10年減半，並推廣IPM農法，透過預防勝於治療方式，並使用各種生物資材降低化學農藥使用頻率與用量，並於2019年舉辦永續善農獎，獲獎的IPM傑出農民可獲得10萬元獎金，陳駿季表示，永續善農獎一定會繼續舉辦，未來擬透過企業募款方式增加獎金額度，也表示IPM農法也是對環境友善，也擬在農業部的ESG平台媒合企業與IPM農民合作。

    陳駿季進一步指出，極端氣候已成常態，5年前台灣面臨百年大旱，一度部分地區面臨停灌，這2年又遭遇多次颱風侵襲，但在極端氣候下，使用可和環境共好的IPM農法的農民則有增加趨勢，尤其當節氣已改變，與其透過慣行農法噴藥防治害蟲，IPM農法雖會犧牲部分產量，但因採用預防勝於治療方式抑制病蟲害，並且可在最恰當時機精準用藥，對農民收益與工作效率反而提升。

    今年獲獎的農民有台南麻豆柚農李育儒，他透過使用健康果苗，並且拉大果園行株距，還有透過草生栽培涵養土壤、保留天敵棲地，並在開花期前使用苦楝油等天然友善資材預防病害，大幅降低化學農藥使用，透過這些方式用藥次數從17次降為9次，果園的損失更從8城降低到1成，收益提升2倍。

    麻豆種植紅柚的柚農邱君偉更是透過IPM農法改善原本果園偏鹼性的土壤，更改善積水，農藥施用次數從每年10次降到6次，降低成本外，也讓品質更穩定；在台南關廟種植鳳梨的郭武德也是使用IPM農法精準監測病蟲害銀葉粉蝨、介殼蟲等活動情況，更減少化學農藥與肥料干擾，讓土地恢復健康，重現鳳梨最純粹的香甜滋味。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播