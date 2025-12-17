為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹北高鐵5路跟六家5路2段交叉口 週五起延長禁止左轉時段

    2025/12/17 13:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣竹北市高鐵5路跟六家5路2段交叉口，將從週五起延長禁止車流左轉的時段。（取自竹縣府官網）

    新竹縣竹北市高鐵5路跟六家5路2段交叉口，將從週五起延長禁止車流左轉的時段。（取自竹縣府官網）

    新竹縣興隆大橋是頭前溪北通往溪南、新竹科學園區通勤的主要幹道之一，大橋北端的高鐵5路與六家5路2段交叉路口儲車空間較小，容易造成車輛回堵，為了解決這個問題，縣府交通旅遊處經會同相關單位、民代到場會勘後，決議用延長禁止這個路口的左轉時段來解決，新的禁止時段是「平日6~10時、16~21時」且將從週五（19日）下午起上路實施。

    縣府交旅處長陳盈州說，目前前述南往北禁止左轉的時段是「平日7~9時、16~20時」，週五下午開始實施的最新禁止左轉時段是「平日6~10時、16~21時」。

    他說，這是因應許多用路人等陳情，在非禁止左轉時段，因左轉六家5路2段後道路街廓長度較短，儲車空間小，容易造成車輛回堵到路口，導致從興隆橋下橋的車流，即使遇上綠燈卻因前方左轉車輛阻擋而無法通過，導致高鐵5路和六家5路2段路口無法淨空，所以會勘後，大家決議延長禁止左轉時段。

    至於進一步解決竹北經興隆大橋廊帶往返竹科的大量通勤車潮，縣府已獲交通部核定補助「大新竹興隆橋廊帶（竹北至園區）智慧交控計畫」，且於今年10月決標，將把區域智慧號控範圍擴大到興隆橋廊帶，透過建置區域智慧交控系統，蒐集車流大數據分析，搭配路網動態號誌控制策略，替平日上午的尖峰時段節省10%以上的旅行時間，預計最快明年下半年就會完成建置且啟動，到時候應該就能提升平日上午尖峰竹北、竹東地區往竹科的行車效率。（13:56更新）

