最好新年禮物 台中太平清潔隊辦公廳舍今落成啟用

太平區清潔隊辦公廳舍今天舉行啟用典禮，台中市長盧秀燕（右8）表示是送給清潔隊員最好的新年禮物。（記者陳建志攝）

台中太平區清潔隊過去只有簡陋的鐵皮辦公廳舍，經市府斥資4128萬元興建嶄新的辦公廳舍，今天台中市長盧秀燕主持落成啟用典禮，稱讚清潔隊員是城市默默付出的英雄，因新年將至，新的辦公廳舍，可說是送給太平清潔隊員最好的新年禮物，相信在大家支持下，隊員們必將全力以赴，為台中市的環境清潔與市民服務投入更多心力。

太平清潔隊辦公廳舍今天舉行啟用典禮，包括台中市長盧秀燕、環保局長吳盛忠、太平區長陳柏宏、立委楊瓊瓔及市議員黃佳恬、蔡耀頡、張玉嬿、賴義鍠、江和樹等人都出席。

盧秀燕表示，清潔隊的辦公環境往往位於偏遠地帶，設施也較為簡陋，過去太平區清潔隊舊隊部就是鐵皮屋結構，夏天悶熱如烤箱、冬天寒冷，在這樣的環境中辦公相當辛苦。因原建築自1994年使用至今，已不敷使用，市府編列4128萬預算興建全新辦公廳舍，以提升同仁辦公品質與服務效率。

盧秀燕指出，在擔任立委期間，就關注相關議題，爭取到北屯區清潔隊隊部用地，持續改善各區清潔隊的辦公環境與設施，直到擔任市長後，持續優化清潔隊環境，感謝不分黨派議員的支持，讓預算順利通過興建。

市府環保局則表示，新廳舍A棟為雙層辦公空間與會議室；B棟設有資源回收站及簡易維修廠，用於垃圾暫存、分類與車輛保養。周邊搭配綠地規劃，實現廳舍公園化並整合辦公與資源回收站功能，從規劃到完工克服許多挑戰，很高興讓同仁有更舒適的辦公、作業環境。

