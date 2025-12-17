斗六就業中心徵才12/19見 科技廠祭出7.1萬月薪搶人

斗六就業中心12月19日舉辦「冬至糰耶誕」聯合徵才活動，提供349個職缺。（圖由斗六就業中心提供）

斗六就業中心將在12月19日舉辦「冬至糰耶誕」聯合徵才活動，有4家企業釋出349個職缺，其中矽品精密徵製造組長開出最高月薪7萬1000元，有求職或轉職需求的民眾可把握機會參加。

斗六就業中心指出，這次參與徵才的企業包括矽品精密、生展生物、盛豐興農業及展昇生鮮，職缺涵蓋設備助理工程師、廠務作業員、食品技師、大貨車司機及鐘點清潔人員等。其中，矽品精密招募製造組主管，月薪最高達7萬1000元；生展生物廠務專員起薪3萬5000元；盛豐興農業大貨車司機起薪4萬元；展昇生鮮食品技師起薪3萬8000元。

請繼續往下閱讀...

斗六就業中心主任劉達源說，除企業現場徵才，現場還設置「支持勞工安定就業措施專區」，協助民眾了解勞動部因應國際貿易情勢所推出的多元就業資源，包括減班休息勞工相關補助、在職訓練及就業協助方案，讓勞工與企業都能提升應變與競爭力。

另迎接冬至及耶誕節，斗六就業中心也貼心準備象徵圓滿的湯圓，提供民眾免費品嘗，雲林縣社會關懷協會現場教做雪人手機座，家家寶居家服務長照機構也提供耶誕小禮物，從活動當日起至12月24日止，只要到中心求職即可領取，數量有限，相關訊息可洽詢斗六就業中心05-5325105。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法