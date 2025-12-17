「台灣手燈」爭議完結篇 主團隊與募資平台達成和解

「台灣手燈」爭議終落幕，消費者才知道，先前「手燈組」神隱，退款全是平台代墊。（讀者提供）

去年藍白強推爭議法案，引發民眾反彈、上街抗議，包含追星族在內的年輕世代響應號召，吸引國內外媒體關注，然而號稱不營利的「台灣手燈」，卻陸續傳出發貨期延後、百萬金流不明、中國製等，違背「台灣手燈」初衷等爭議，讓消費者決定退貨。昨（16日）募資平台負責人應援科技CEO蕭新晟表示，終於和「追星人不好惹」群組的手燈組在台北地院完成調解，正式達成和解。

蕭新晟在臉書及Threads發文回顧，當「台灣手燈」事件爆發後，「追星人不好惹」群組的手燈組一度失聯。但事情不能晾著，他們身為平台也不可能裝沒看到，因此退款、逆物流、客服回覆、流程公告，最後都落到應援科技身上。為了讓消費者先拿回錢、讓流程走得下去，先行代墊超過百萬元。

請繼續往下閱讀...

蕭新晟說，接下來的幾個月，他們反覆聯絡、反覆等待，直到昨天終於坐下來把事情講清楚、把責任落地，協調出一個複數年的還款計畫。謝謝這段時間一起撐住的同事、合作夥伴，也謝謝每一位願意把事情講清楚的消費者。

對此，當初有購買且退款的網友才知道，原來「追星人不好惹」群組的手燈組在事發後根本毫無作為，全讓平台負責，直呼好扯，「我有退款，但從沒覺得是你們的問題，沒想到居然是你們先代墊」、「現在看起來你們也是苦主」、「手燈組真的害人不淺」、「退款流程超級順利又效率，原來是平台先扛了」、「支燈的事件終於告一段落了嗎？」、「手燈組真的完全破壞追星人名聲」、「用愛發電不是你在那邊雷的藉口，出來做事就把事情做好，用愛發電不是電別人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法