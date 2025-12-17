8公益團體與33企業跨界 首辦「共益與鏈結高峰會」

首屆《共益與鏈結－永續媒合高峰會》，聚集8家公益團體及超過30家企業代表，面對面媒合，盼打造多贏合作的雙邊橋梁。（圖由十分好公益平台提供）

面對大環境變動，NPO募款一年比一年艱辛，但企業仍須回應ESG永續的全球趨勢；「十分好公益平台」經「黃加藍共益社會企業」、「TSCA台灣永續傳播協會」等籌畫與協辦，舉辦首屆《共益與鏈結－永續媒合高峰會》，聚集8家公益團體及超過30家企業代表，面對面媒合，打造多贏合作的雙邊橋梁，讓台灣邁向永續下一哩路。

十分好公益平台表示，平台在去年6月經台灣公益團體自律聯盟協助成立，團隊傾力陪伴許多公益組織倡議與行銷公關等，但發現非營利組織除了欠缺行銷資源，也非常需要企業資源（如金援）；企業端也常因缺乏ESG的系統化規劃，使永續行動的社會影響力與投入資源不成比例，甚至有許多重覆與浪費。故催生首屆《共益與鏈結－永續媒合高峰會》，具體媒合企業與公益組織，成為共同把好事做大的平台。

高峰會在昨（16日）舉行，現場聚集8家公益團體會員及超過30家企業代表，其中企業橫跨餐飲、科技、壽險、醫療、服飾、美妝等多元領域，近百人共襄盛舉，包含論壇演講及媒合會2大主題，論壇邀請台灣世界展望會會長李紹齡、資誠永續發展服務副總經理蔡佳芸，以及十分好公益平台的永續長黃鼎翎等3人，分享深耕多年的經驗。

3名講者從不同角度分享：如何讓公益從「被支持者」轉變成「與企業共創目標的夥伴」、企業在永續潮流中如何以行動帶來真正的改變，以及ESG如何成為企業邁向長遠競爭力的核心驅動力。同時也直指公益組織面臨資源需求時的角色轉變，如何成為企業渴望的適切夥伴，讓雙方合作能共創多贏的長期永續成果。

黃鼎翎表示，企業面臨國際ESG要求，並被期許扮演公益與社會議題的積極推動者；而台灣公益組織有著熱情願景，現實往往礙於資源受限或分散，長期計劃無以為繼，盼藉這次高峰會提供系統化、可落地的雙邊合作機制，建立永續多贏的良性循環。

