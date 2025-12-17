為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    米其林台菜推上頭等艙 星宇航空北美「睡前套餐」靠這道暖胃

    2025/12/17 13:01 記者黃旭磊／台中報導
    台中「元紀・台灣菜」主廚李彥錡，推出星宇航空「睡前套餐」主菜「茶燻海鱸魚」。（記者黃旭磊攝）

    台中「元紀・台灣菜」主廚李彥錡，推出星宇航空「睡前套餐」主菜「茶燻海鱸魚」。（記者黃旭磊攝）

    台中米其林一星餐廳「元紀・台灣菜」，明年（2026）起提供星宇航空北美航線台菜餐點，頭等艙「睡前套餐」相當吸睛，星宇航空客艙服務品處副總張麗莉說，北美航線要飛10多小時，由主廚選用紅茶低溫茶燻提供「茶燻海鱸魚」，讓旅客沒負擔暖胃後緩緩進入夢鄉休息。

    星宇航空今天（17日）在台中西屯公布2026年長程線全新機上餐點，其中，北美線「睡前套餐」受矚目，張麗莉強調，美國線為夜航航班，旅客需要簡單套餐早點休息，選用台灣食材、由台灣職人提供優質暖胃食材，協助旅客溫潤入眠。

    「元紀・台灣菜」主廚李彥錡示範主菜「茶燻海鱸魚」，展場飄出茶燻香味，至於商務艙套餐則以「一口一島嶼」為概念，主菜「茶燻伊比利豬梅肉」先滷後燻、茶香淡雅，「金瓜澎湖米苔目」則以金瓜泥、雞湯與澎湖米苔目拌炒。

    寶元紀營運長盛緒平說，食材選用在地苗栗金棗，份量精簡，口味不減少，「讓台灣人在飛機上吃到台灣風味，也國際旅人感受到台灣多元樣貌。」

    星宇航空客艙服務品處副總張麗莉（左2起）、公關長梁文龍與「元紀・台灣菜」營運長盛緒平發布北美航線「睡前套餐」。（記者黃旭磊攝）

    星宇航空客艙服務品處副總張麗莉（左2起）、公關長梁文龍與「元紀・台灣菜」營運長盛緒平發布北美航線「睡前套餐」。（記者黃旭磊攝）

    星宇航空商務艙套餐提供「金瓜澎湖米苔目」。（記者黃旭磊攝）

    星宇航空商務艙套餐提供「金瓜澎湖米苔目」。（記者黃旭磊攝）

