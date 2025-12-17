為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖冬至特有習俗捏「雞母狗」 西嶼竹灣社區多了石斑魚

    2025/12/17 13:01 記者劉禹慶／澎湖報導
    西嶼竹灣雞母狗製作，因應地方產業推出石斑魚。（記者劉禹慶攝）

    西嶼竹灣雞母狗製作，因應地方產業推出石斑魚。（記者劉禹慶攝）

    時序即將進入冬至！澎湖西嶼竹灣社區今（17）日辦理第5次社區成長教室活動，由社區理監事進行預防一氧化碳中毒宣導講座，並由社區義工、志工帶領社區居民進行「搓圓圓、過好年，感恩迎冬至」活動，由於西嶼竹灣是澎湖養殖重鎮，雞母狗新增石斑魚、嘉臘魚，凸顯地方特色。

    今日參加活動，報名人數約200人，一個人分3斤湯圓，要準備超過600斤以上的麵糰，因此竹灣社區志工媽媽起個大早準備食材，並在大家分工合作完成做湯圓、雞母狗、錢幣，象徵財庫滿滿，闔家團圓愉快，同時活動中也製作菜繭，讓大家滿載而歸，村長蔡進清特別感謝志工媽媽的協助。

    澎湖冬至習俗獨特，除了吃湯圓，家家戶戶必備「雞母狗」和「菜繭」這2樣「冬至3寶」，用糯米粉捏製成雞、豬、牛、羊等12生肖或元寶形狀的「雞母狗」來祭祖，祈求六畜興旺，由於竹灣是澎湖養殖重鎮，因此竹灣社區雞母狗新增石斑、嘉臘魚等。

    另一澎湖冬至傳統習俗「菜繭」則像大水餃，包著高麗菜、蝦米等海味或甜的餡料，是先民物資不豐時代的替代品與文化特色，大人小孩都會參與製作，充滿濃厚的家族和地方文化連結。竹灣社區已連續13年舉辦，傳承澎湖傳統冬至文化，在大啖美食之餘，也能持續傳統文化。

    西嶼竹灣村長蔡進清，連續13年舉辦雞母狗冬至習俗。（記者劉禹慶攝）

    西嶼竹灣村長蔡進清，連續13年舉辦雞母狗冬至習俗。（記者劉禹慶攝）

