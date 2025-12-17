為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中央經援台東5.13億到位 6條淤積河川展開疏濬

    2025/12/17 13:09 記者黃明堂／台東報導
    台東縣長饒慶鈴（左）今天視察南迴災修工程進度。（記者黃明堂攝）

    台東縣長饒慶鈴（左）今天視察南迴災修工程進度。（記者黃明堂攝）

    今年多個颱風侵襲，造成太麻里溪河道再度嚴重淤積，縣長饒慶鈴今天視察南迴災修工程表示，已動支6千萬元災害準備金展開太麻里溪、金崙溪工程緊急清疏，預計明年汛期前完成；至於縣府向中央爭取全縣6條河川專案清疏5.13億元已於11月底到位，目前進入工程設計階段、最快明年3月動工。

    饒慶鈴上午在縣府建設處長蔡勝雄陪同下，與太麻里鄉長王重仁、金峰鄉長蔣爭光一同視察南迴災後搶修復建工程，前往東64線鄉道3公里處，視察道路下邊坡堤防災害復建工程，建設處說明，為確保鄉民通行安全，採半半施工維持單線通行，目前道路下邊坡結構均已完成，半邊橋設計則施作上部結構，預定明年元月全部完工。

    太麻里溪部分，太麻里溪去年因凱米、山陀兒颱風造成大量土砂往下游沖刷堆積，饒慶鈴指示緊急搶疏濬並動支災害準備金，已陸續辦理清疏120萬立方公尺土砂。但今年7月丹娜絲、8月楊柳、9月樺加沙等颱風河道再度淤積，再動支災害準備金6千萬元辦理太麻里溪嘉蘭段、金崙溪左岸溢堤處的緊急清疏工程，11月動工、預計明年4月完成。

    饒慶鈴強調，山陀兒專案3.2億元今年初清出太麻里溪、金崙溪、文里溪約163萬立方公尺土石，效果顯著，但今年汛期幾乎每月一颱，多處河道再度堆積大量土石；中央11月底已核定丹娜絲颱風重建專案5.13億元經費，將分別用於太麻里溪、金崙溪、知本溪、利嘉溪、大竹溪與大武溪共6條河川疏濬，建設處加速行政、目前工程在設計階段，最快明年3月開工，預計在116年3月前完成390萬立方公尺土石疏濬。

    太麻里溪畔東64線道路災修工程。（記者黃明堂攝）

    太麻里溪畔東64線道路災修工程。（記者黃明堂攝）

    金崙溪展開河床疏濬。（記者黃明堂攝）

    金崙溪展開河床疏濬。（記者黃明堂攝）

