    首頁 > 生活

    北市豆類稽查 宋江餡餅粥、環南市場攤商、全之鄉飲食店違規

    2025/12/17 12:44 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市衛生局今（17日）公布市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫結果，於8月19至22日檢驗，結果有7件不符規定，有3件豆腐產品檢出防腐劑苯甲酸，2件豆干產品檢出苯甲酸超標及1件干絲產品檢出過氧化氫、1件干絲產品同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標，已命下架地點不得販售。

    衛生局執行市售豆製品、豆漿專案抽驗計畫，8月至傳統市場、超市、餐飲店等抽驗，檢驗防腐劑、過氧化氫及基因改造黃豆等項目，共計抽驗85件，檢驗結果7件不符規定，不合格率8.2%。7件不合格產品中，宋江小吃店（宋江餡餅粥）板豆腐、京鼎樓小吃店板豆腐，以及內湖區內湖路一段無市招攤販豆腐與等3件豆腐產品檢出防腐劑苯甲酸；全之鄉飲食店豆干與環南素食行（環南素食大批發）檢出苯甲酸超標；全之鄉飲食店豆干絲產品檢出過氧化氫；榮濱商圈茂億食品行干絲同時檢出過氧化氫及苯甲酸超標。衛生局已命抽驗地點下架不得販售，追查違規產品來源屬外縣市者，已移請轄管衛生局辦理。

    衛生局表示，針對上述不符規定之產品，依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，可處製造業者或責任廠商3萬元以上、300萬元以下罰鍰。此外，提醒販賣業者務必留存進貨憑證，以利違規食品之源頭追蹤管理，共同為民眾食安把關。倘無法提供不符規定產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，依違反食品安全衛生管理法第47條第11款規定，可處3萬至300萬元罰鍰。

    「苯甲酸」為可合法使用之防腐劑，依據衛生福利部食品藥物管理署公告之「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，苯甲酸可使用於「豆皮豆干類」產品（如豆干、豆干絲、豆皮、豆包等），其用量為0.6g/kg以下，不得使用於「豆腐類產品」（包括板豆腐、凍豆腐等）。

    過氧化氫（H2O2），俗稱雙氧水，可做為食品殺菌劑，具有漂白、防腐效果等用途，常使用於豆製品（豆腐、豆干、干絲、麵腸）之加工過程，依據食品添加物使用範圍及用量標準規定，食品中不得殘留。

