    翡翠水庫延管汐止、基隆 水公司：配合基捷埋管預計4年

    2025/12/17 12:33 記者盧賢秀／基隆報導
    立法院經濟部委員會到台水八堵抽水站考察取水與供水設備。（記者盧賢秀攝）

    基隆河11月27日發生油污染事件，影響基隆市和新北市汐止區18萬用戶用水，立法院經濟委員會今天到台灣自來水公司第一區管理處考察，除了加強監測設備與監測機制，也希望能夠喝到水質較佳的翡翠水庫的水。台水董事長李嘉榮表示，翡翠水庫的水已經可以支援到汐止7個里，台水規劃配合基隆捷運埋設管線，預計4年完工，在必要時可以增加翡翠水庫的供水，汐止全區及基隆五堵至八堵等地區也可以喝翡翠水庫的水。

    立法院經濟委員張嘉郡、林沛祥和廖先翔等人，今天上午到基隆八堵抽水站考察，並到自來水公司第一區管理處，討論自來水取水和供水設備改善。市長謝國樑說，目前急需改善基礎裝置、落實監測與預警機制、專案整治基隆河流域及熱點。

    李嘉榮指出，汐止區1天用水量要9萬5到10萬噸，目前從台北市自來水事業處過來的水量1天最大量能夠到8萬噸左右，因地勢關係，有些高地必須由新山進水場供應。台水配合基隆捷運建設埋管線，未來台北處（翡翠水庫）供水量可以從8萬提升到13萬噸，除了可以滿足汐止區全區用水，還可供應到基隆五堵到八堵地區。

    據指出，施工長度約11至12公里，經費約12億左右，不過這項規劃尚未經行政院核定，還要配合基隆捷運的工程這度。李嘉榮強調，不管是從基隆河新山淨水場出水或是從北水處供水都符合飲用水質標準。

    張嘉郡表示，民眾關心的是，喝的水有沒有安全疑慮，中央與地方共同解決，讓民眾喝到安心安全的心，不會對政府的信心打折。

    市長謝國樑（中）要求改善基礎設備與監測預警機制。（記者盧賢秀攝）

    立法院經濟部委員會到台水八堵抽水站考察取水與供水設備。（記者盧賢秀攝）

    立法院經濟部委員會到台水八堵抽水站考察取水與供水設備。（記者盧賢秀攝）

    台灣自來水公說明改善監測設備等措施。（記者盧賢秀攝）

