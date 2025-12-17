金厲害！台南官田國小食農教育 今年獲中央地方8獎項肯定

台南官田國小長期深耕食農教育，獲獎連連，連謝師宴也使用到校內農場的農產品。（學校提供）

台南官田國小長期深耕食農教育，秉持「從土地出發，讓學習扎根」的教育理念，持續將食農教育系統性融入校務發展與課程實踐，透過課程創新、場域建構與跨域合作，逐步形塑出具特色的教育品牌。學校在今年食農教育相關競賽與評選中表現亮眼，共榮獲中央及地方8項獎項肯定，台南第一，讓師生和官田鄉親與有榮焉。

官田國小團隊獲獎包括台南市食農教育優良教案設計評選優等、台南市飲食營養教育教案設計評選甲等、台南市品德教育優良教案設計評選優等、農糧署「國小學生食米教育教案比賽」優選、農糧署「推動食米學園計畫」教學潛力獎、全國四健會作業組競賽優選、台南市健康促進學校績優學校、台南市閱讀磐石學校第一名。

官田國小長期推動食農教育，在校內建置多樣性農事場域，名為「幸福農場」，包含2座大型溫室農場、水田、旱田及魚菜共生園區。

校長陳慶林今天（17日）表示，學校不僅將食農教育融入各學科，更發展跨領域統整課程。在校園中，孩子的學習不只在課本裡，也在田畦之間，真正讓校內幸福農場成為孩子的立體教科書。這樣的日常，成就了官田國小在114學年度食農教育領域的耀眼成果，期待孩子能夠從書本走入生活，在真實的農事體驗中，學會尊重土地、珍惜食物，並培養面對未來的生活素養。

學生栽培小番茄，也要學習包裝和行銷。（學校提供）

台南官田國小在全國競賽表現出色，解說食農教育內容豐富。（學校提供）

台南官田國小長期深耕食農教育，校內幸福農場種稻課程。（學校提供）

