為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    火流星劃破台東南橫夜空 4K即時影像系統清晰捕捉

    2025/12/17 12:20 記者黃明堂／台東報導
    台東南橫夜空昨晚出現火流星奇景，被縣府即時影像系統捕捉過程。（記者黃明堂翻攝）

    台東南橫夜空昨晚出現火流星奇景，被縣府即時影像系統捕捉過程。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣南橫公路埡口地區，在昨（16）日晚間近8點時，出現一顆極為明亮的「綠色火流星」瞬間劃破夜空，光芒萬丈，全程都被縣政府架設於此地的4K即時影像系統清晰捕捉，畫面壯觀，引起網友熱烈討論。

    縣府交觀處表示，根據即時影像記錄，這顆火流星大約出現在昨晚7點47分左右，從畫面中的東南方向夜空閃現。最初它僅是一道細長的白色光線，但在進入大氣層後，瞬間爆發出極強的亮度，轉變為一顆耀眼的青綠色光球。這顆火流星的亮度驚人，甚至短暫照亮了下方的雲海和山景，彷彿夜空中的一場小型「煙火秀」，在劃過天際數秒後才逐漸消失，留下了令人震撼的畫面。

    捕捉到此次奇景的畫面，來自台東縣政府在南橫埡口地區設置的4K即時影像系統。該系統位於南橫公路最高點、海拔約2722公尺的埡口大關山隧道附近。由於地處高海拔且光害極少，這套即時影像不僅在白天能讓全球民眾同步欣賞南橫壯麗的日出雲海景觀，夜間更能完整捕捉到浩瀚無際的燦爛星空，已成為熱門的線上追星景點。 透過即時影像，讓民眾不必舟車勞頓上山，就能輕鬆欣賞到流星雨、彗星，甚至是這次罕見的火流星等各種天文奇景。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播