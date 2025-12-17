郵輪臨時「菲律賓改至沖繩」惹議 交通部︰已著手擬定定型化契約規範

郵輪消費爭議頻傳，交通部常務次長林國顯表示，航港局針對船票、觀光署針對個別旅遊，已著手擬定定型化契約規範。（記者蔡昀容攝）

麗星郵輪將明年3個菲律賓航班改至沖繩，引起消費者不滿。立委批評，郵輪相關定型化契約規範未跟上市場復甦速度。交通部表示，航港局針對船票、觀光署針對個別旅遊擬定定型化契約規範，都已著手擬定。

觀光署現行已有「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」適用於團體旅遊，但對於向船公司購買船票及未派領隊個別旅遊型態的消費者保障尚不足，郵輪消費爭議更時有所聞。

立法院交通委員會今（17日）請交通部列席報告。洪孟楷、邱若華等立委臨時提案，建請交通部責成觀光署及航港局，儘速完成郵輪船票及個別旅遊定型化契約法制作業公布實施，並督導業者落實辦理，維護旅客權益。交委會決議原案通過。

立委洪孟楷表示，麗星郵輪開賣明年1月菲律賓航班，卻臨時片面變更至沖繩；有旅客去過沖繩，若要取消行程，無法全額退費、要被扣手續費及服務費，旅客權益嚴重受損，法令未跟上市場復甦速度，政府應加強定型化契約規範。

立委林國成說，要監督郵輪約法三章，不能欺騙，怎能臨時更改？若旅客因為行程變更而有損失怎麼辦？

交通部常務次長林國顯表示，針對郵輪消費爭議，已請航港局及觀光署成立「郵輪消費爭議處理小組」應對。至於定型化契約，觀光署「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」正研議訂定，航港局「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案目前送行政院消費者保護處審議中，承諾3個月內出爐並公告。

航港局長葉協隆表示，麗星郵輪承諾旅客具體損失都願全額退費。

