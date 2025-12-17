環團調查部份國家景區店家提供免費塑膠袋 環境部：加強稽查

自然保育與環境資訊基金會今公布7-10月進行國家景區減塑調查結果，共收集到351份有效問卷。（記者黃宜靜攝）

國家公園、國家森林遊樂區是生態豐富區域，肩負保育台灣原生動植物及環境教育的重責大任；環團今發布調查顯示，國家景區內仍有部分店家免費提供塑膠袋，環境部回應，若是連鎖便利商店，必須遵守減塑相關規範，將請地方環保局加強稽查，若是國家景區設置的小賣店，會請主管機關以契約方式遵守。

內政部國家公園署於2022年推出「國家公園減塑精進指引」至今滿3年，自然保育與環境資訊基金會今公布7-10月進行國家景區減塑調查結果，邀請造訪各國家公園（10處）、國家森林遊樂區（19處）的民眾填寫問卷，共收集到351份有效問卷。

自然環資基金會議題部專案經理曾⼦郡表示，調查顯示，約14%⺠眾反映店家有免費提供塑膠提袋，販賣部約32%使⽤⼀次性餐具，約7%民眾反映旅宿業者於房內陳列一次性旅宿備品；最後，也有96%民眾認同國家景區內推行更嚴格的減塑措施。

內政部國家公園署保育解說組科長鄭凱方指出，國家公園陸續針對塑膠微粒與生態進行調查，如：太魯閣國家公園管理處「山椒魚保育監測計畫」，監測山椒魚外，也採集台灣水鹿排遺樣本進行分析，顯示南湖圈谷、大濁水南溪與波浪山都有檢測到塑膠微粒的存在，但含量比例無顯著差異。

鄭凱方舉例，雪霸國家公園管理處「武陵地區溪流棲地監測」計畫，也針對武陵地區七家灣溪、高山溪、有勝溪及羅葉尾溪等溪流，分別進行空氣、水、水棲昆蟲檢測塑膠微粒分析，顯示塑膠微粒可能來自大氣沉降、遊憩活動與農業行為。

鄭凱方續指，塑膠微粒來源推測與大環境密切相關，因此未來將強化環境教育，如宣導「無痕山林」理念、鼓勵遊客「垃圾帶下山」，希望從國家整體層面減塑，減少源頭污染。

環境部資源循環署組長陳彥男表示，因應國際減塑措施，環境部以源頭減量為核心，推動一次用產品減量政策，目前現行規範針對不同場域有不同限制，如連鎖便利商店，不得提供免費塑膠袋、塑膠類免洗餐具，但若是國家景區設置的販賣部，就需由主管機關透過契約要求遵守。

陳彥男表示，將請地方環保局加強稽查相關單位，避免使用一次性產品，並鼓勵旅宿業者申請「旅宿業減少塑膠瓶裝水補助計畫」，設置飲水機，減少瓶裝水使用。

自然保育與環境資訊基金會今公布7-10月進行國家景區減塑調查結果顯示，有96%民眾認同國家景區內推行更嚴格的減塑措施。（記者黃宜靜攝）

