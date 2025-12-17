為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    廚餘養豬將於2027年落日 農業部擬推吹哨者檢舉獎金制度

    2025/12/17 12:07 記者楊媛婷／台北報導
    農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

    農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

    自台中梧棲養豬場於10月22日爆發非洲豬瘟疫情，今年底前都禁用廚餘養豬，但仍有16家養豬場被抓到違規使用廚餘，農業部長陳駿季今（17日）表示，已開罰6家違規豬場，其餘的則還在調查，為防堵違規用廚餘，擬祭出檢舉獎金模式，讓全民一同監督。

    我國廚餘養豬將於2027年落日，明年則為轉型期，可有條件使用事業廚餘、動物性下腳料等廚餘養豬，但前提為地方政府許可且蒸煮設備必須加裝IOAT即時監測，廚餘車也要加裝GPS，而到年底前全國仍禁用廚餘養豬，但仍查獲16場養豬場違規，陳駿季今出席第4屆永續善農獎頒獎典禮，被問及違規養豬場查處情況表示，地方已開罰6家違規豬場，其他的則還在調查程序，表示養豬場違規使用廚餘一直是最讓人擔憂的防疫破口，因此才會強調必須在滿足落實蒸煮、即時監控等前提下，明年有條件開放使用事業廚餘等養豬。

    農業部2021年時因應有越南裔母女走私疫區生鮮豬肉，全國也曾一個月全面禁廚餘養豬，當時農業部祭出檢舉獎金制度，鼓勵民眾檢舉違規使用廚餘的養豬場，獎金最高更可達120萬元，陳駿季表示，因應我國廚餘養豬轉型與落日，養豬場遍布全台，未來也擬推動吹哨者的檢舉獎金制度，讓全民一起監督守護台灣豬，讓台灣養豬產業可持續發光熱。

