為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    勞動部推公益市集 帶庇護工場前進企業展售

    2025/12/17 12:05 記者周敏鴻／桃園報導
    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推出「幸福手作禮‧傳愛送溫心」耶誕公益活動。（桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推出「幸福手作禮‧傳愛送溫心」耶誕公益活動。（桃竹苗分署提供）

    勞動部勞動力發展署桃竹苗分署規劃5場公益市集，帶領喜憨兒社會福利基金會、慢飛兒庇護工場等18家庇護工場，前進中華汽車工業股份有限公司楊梅廠等5處企業，透過場內展售，讓企業員工們添購耶誕節禮品，還能同時支持身心障礙者的手作商品。

    「幸福手作禮‧傳愛送溫心」耶誕公益市集先後在宏致電子股份有限公司、矽格股份有限公司、群創光電股份有限公司、中華汽車工業股份有限公司楊梅廠、台電新竹區營業處等企業登場，桃竹苗分署長賴家仁說，活動以「走進企業、創造支持」為主軸，透過企業場內展售，讓更多企業員工認識庇護工場的特色，進而支持庇護工場作為身心障礙者發揮職能的場所。

    參與公益市集活動的庇護工場共18家，展售咖啡、烘焙品、甜點、生活小物等，其中，喜憨兒基金會推出「聖誕限定－幸福閃耀‧餅乾鐵盒」，濃郁奶香餅乾揉成耶誕襪造型，非常有節慶氛圍，基金會表示，庇護工場幫助憨兒用專注、認真的態度完成商品，讓他們從被照顧者轉變為能服務他人的角色，並用自己的力量創造價值、回饋社會。

    賴家仁說，除舉辦公益市集，鼓勵企業員工購買庇護工場商品外，桃竹苗分署官網也已放上相關商品型錄，民眾若要以實際購買行動支持，可逕洽各庇護工場詢問。

    喜憨兒社會福利基金會推出「聖誕限定－幸福閃耀‧餅乾鐵盒」。（桃竹苗分署提供）

    喜憨兒社會福利基金會推出「聖誕限定－幸福閃耀‧餅乾鐵盒」。（桃竹苗分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播