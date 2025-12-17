西拉雅整修古道迎梅花季 洋紅風鈴木先盛開暖場

梅峰古道沿途的洋紅風鈴木已經盛開，景致迷人。（許鴻文提供）

西拉雅國家風景區管理處投入近2千萬元改善台南楠西梅嶺設施，知名的梅峰古道整修，順利趕在明年梅花季前完成，500株的洋紅風鈴木正盛放，為綠林增添豔麗色彩，遊客爭睹。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，在梅峰古道陸續栽植洋紅風鈴木已超過20年，由於品種不同，他嘗試以嫁接方式，讓每棵樹的花期盡量一致，提前在12月份就綻放，可以為即將到來的賞梅季暖場，目前沿途約有500株，都開得很漂亮，尤其現階段南部氣穩定，值得推薦。

許鴻文指出，洋紅風鈴木可開到1月份，接著就是最受眾人期待的白梅，隨後山櫻、紫牡丹、杜鵑等接力綻放，古道花季豔麗登場，持續至春末，屆時還有螢火蟲，每個階段都各具特色，歡迎大家一起來遊賞。

西拉雅南化管理站主任林志漢提到，趕在明年初的賞梅季之前，斥資改善梅嶺風景區的設施，以竹子圾神秘氣場露營區與側溝的欄杆增建，還有二層坪梅峰古道整修等工程為主，加上各指標、解說牌的更新，積極優化環境，提升遊客安全與觀光品質，已陸續完成，進行驗收中。

林志漢說，梅峰古道的工程，包含半山腰的眺景平台裸露基礎的復建與加固，以及低海拔處的整修等，尤其在遊客可及性較高的坡段強化止滑設施，更適合親子踏青、賞花，享受芬多精的滋潤。

