女高材生嫌當美編「月薪僅39K」 工作內容曝光反被全網酸爆

1名女網友發文抱怨，自己目前從事1份離家近、每天準時下班但月薪僅「39K」的工作，抱怨薪資太低想換工作，不料反被全網吐槽。

現代人從學校畢業後，會盡快尋找符合自己能力或心意的工作賺錢，然而也有人在工作一段時間後，會因各種原因產生怨懟。近期1名女網友抱怨，她目前月薪僅「39K」，且還「未扣」勞健保與福委會費用，她看到其他人分享動輒年薪數百萬，內心產生強烈落差感，為此哀嘆想換工作，貼文曝光後，引發網友議論紛紛。

該名女網友自稱畢業於清華大學，14日在Dcard以「工作心得 39000薪水好低」為標題發文，透露目前就職的公司離家僅需步行4分鐘，每天上班時間固定為早上8點到下午5點，全公司「沒有彈性工時」且「準時下班」，幾乎不會讓員工加班，工作內容主要是做美編、剪輯影片，雖然業務不算繁重且條件「穩定」，但薪資讓她大為不滿。

原PO指出，這份工作每月薪水3萬9000元，但扣除勞健保與福委會費用後，實際入帳更少，加上她在網上看到其他人分享自己年薪300萬的工作，對此產生落差感，忍不住產生「換工作」的想法。該文一出，留言區網友一面倒吐槽原PO根本是在「假討拍，真炫耀」，痛批「離家近又不爆肝」的工作型態，是多少人夢寐以求的就業環境。

眾人直言，「斜槓做其他事情」、「一堆比妳忙的工作沒有這薪水喔」、「沒有要吐槽但文組頂點就是老師、金融、大律所的律師，其他工作40000已經很頂了」、「這個薪水夠高了，又不是什麼繁雜的工作內容，我做傳產8年不加班含勞健保就只有32000」、「妳有個輕鬆準時下班的工作還給到3萬9，反而應該藉機進修學別的專業或準備考試，而不是直接離職吧」、「妳把離家近的隱藏成本扣掉了，假設妳1天來回需要1小時，22天就是22小時。每天工作8小時，等於別人工作比妳多工作3天的感覺」。

