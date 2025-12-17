為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台東縣府備2000萬枚TTPush金幣 跨年入住特約旅宿可獲1000枚

    2025/12/17 11:22 記者黃明堂／台東報導
    台東縣政府「跨年住旅宿送TTPush金幣」活動。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府為迎接即將到來2026跨年演唱會人潮，並鼓勵遊客留宿台東，推出「跨年住旅宿送TTPush金幣」活動，活動期間凡入住特約旅宿即可獲得1000枚TTPush金幣，遊客到台東不僅聽演唱會、參與跨年，也能輕鬆享受多元消費體驗。縣府也呼籲縣內旅宿業者速加入TT Push特約商店，才能參與旅宿業送金幣活動。

    台東縣府交觀處長卜敏正表示，「入住送金幣」活動從12月30日起，只要入住台東TTPUSH特約旅宿、加入會員，每位旅客就能領到1000枚TTPUSH金幣（價值100元）。縣府在這次活動共準備了2000萬枚金幣，遊客到特約的旅宿完成入住登記後，業者將會提供QR Code，供旅客下載並登入TTPush App，依指示完成兌換，金幣即會匯入個人帳戶，並可於TTPush合作店家消費折抵使用。

    卜敏正指出，目前還有部分旅宿還未加入TTPush特約店，不僅屆時無法提供跨年發送金幣優惠活動，也無法參與縣府所辦的各項送金幣活動；遊客開啟App後，於首頁點選「優惠地圖」的「特店列表」，業種篩選「旅宿業」，即可查看參與「跨年住宿送 TTPush金幣」活動之特約旅宿名單。TTPush金幣為限量發放，每人每支手機限領一次，送完為止。

