北市富陽街虐貓案14貓死亡！1犬9貓安置 公告原送養人領回或開放認養

動保處在8月16日緊急安置的三花貓，年齡約6到7個月。（北市動保處提供）

台北市信義區富陽街一處公寓爆出多隻貓咪死亡案件，該案前後多達14隻貓咪死亡，北市動保處緊急安置1犬、9貓，並於15日依違反動物保護法第5條第2項，未提供寵物妥善照顧，處分游姓飼主及沒入所有動物，並將游女列入黑名單，禁止認養收容所動物及飼養犬貓。動保處已依動物保護法公告，請原送養人領回或開放認養，飼主涉及動保刑案部分已由台北市警察局偵辦。

回顧案發經過，游女長期在網路認養犬貓，不過疑似皆未妥善照顧，也未依約向送養人主動回報情況，在8月16日遭送養人通報動保處，訪查後發現游女領養的5隻貓咪，其中1隻已死亡，動保處持續訪視追蹤，並將其餘4隻貓咪帶回照料，豈料11月份游女租住的富陽街公寓被貼上斷電通知，月底鄰居發現屋內頻頻傳出惡臭，還有狗狗虛弱叫聲，聯繫房東、游女一直都聯繫不上，再度通報動保處，當時屋內有1犬、6貓，精神狀況都良好，但是其中1隻貓咪頭部有傷口，動保人員將該貓帶走治療。

請繼續往下閱讀...

依據規定，動保處一週要做2次訪查，但游女不願再配合追蹤，直到11月28日聯繫房東，並會同警方開門進屋，發現屋內環境有大量糞便、垃圾堆積，其中1貓不慎從後門跑走，因此緊急帶回1犬4貓安置，動保處人員持手電筒掃視屋內時，赫然發現其中一個紙箱內有貓屍遺骨，動保處二度將游姓飼主送移送刑事偵辦，後續在12月4日游女把12隻貓屍，裝進兩袋垃圾袋內丟棄垃圾車，鄰居聞到異味攔截，游姓飼主目前已遭三度移送刑事偵辦，本案共有14隻貓隻死亡，1犬9貓成功被拯救。

動保處表示，截至11月28日止自富陽街公寓中緊急安置10隻動物，包含1隻犬及9隻貓，經送特約動物醫院檢查治療，健康狀況已穩定，已依動物保護法規定點交公告，並據了解1犬9貓均為被處分人自網路認養，動保處呼籲原送養人盡快聯繫辦理動物領回，讓動物可以回到原來的家，如經公告7日後仍無認領之犬及貓，將擇期開放認養。

動保處呼籲，民間送養動物前，除應依動物保護法完成寵物登記外，務必先至「寵物登記管理資訊網」查詢欲認養者是否因違法被列為黑名單，送養動物時更建議要訂定動物認養契約，在契約明訂5個注意事項，分別是明確的「認養人與動物資訊」、「認養動物的條件」、「寵物登記與絕育的要求」、「合理的後續追蹤及違約金額度」、「法規及動物保護教育」，以避免遇到不良認養人，並保障動物後續有獲得妥善照顧。動保處前於111年已邀請台灣動物保護法律研究協會協助提供認養契約範本，如有需求可向動保處登記索取資訊。

動保處在8月16日緊急安置的白底虎斑貓，年齡約6到7個月。（北市動保處提供）

動保處在8月16日緊急安置的虎斑貓，年齡約6到7個月。（北市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法