大湳森林公園「耶誕聯合市集」20日登場 在地攜手打造暖心週末

大湳森林公園「耶誕聯合市集」20日、21日登場，在地攜手打造暖心耶誕週末。（圖由桃園市文化局提供）

耶誕節將至，桃園市繼八塊厝民俗藝術村與兒童玩具圖書館首辦「秋季聯合市集」後，12月20、21日的上午10時至下午5時在大湳森林公園熱鬧舉行「耶誕聯合市集」，串聯園區內及周邊更多單位，藉由跨域合作，逐步形成屬於大湳森林公園的特色節慶活動，歡迎居民與親子在歲末走進公園，享受一場貼近生活、暖心可愛的冬日市集。

文化局表示，此活動最受期待的亮點之一，就是首次在大湳森林公園推出的「耶誕塗鴉大道」！打造親子共同的創作空間，不僅小朋友可以在寬廣的中央大道上自由創作、玩跳房子，爸媽也能找回童心一起玩耍塗鴉，讓公園在冬日裡多了一份懷舊復古、繽紛童趣的幸福感。

請繼續往下閱讀...

本次聯合市集規劃約30攤特色攤位，從手作、文創、輕食點心到親子友善商品，內容多元、氣氛歡樂，部分攤位更可使用文化幣，讓大小朋友在享受市集的同時，也能透過行動支持文化。另外，深受親子期待的「耶誕暖心滿額禮」首次登場，只要參加活動集點，就能兌換可愛耶誕飾品、小玩具及限定手提燈，不只好玩，也讓整個節慶更有氣氛！

另外，兩日活動也準備豐富節目，有川劇變臉、創作歌手演出，以及即將成真火舞團的火舞演出都將輪番登場，讓市集從白天逛到傍晚都有驚喜。12月21日適逢「冬至」，活動也延伸至大忠市民活動中心，邀請桃園社區大學國樂團帶來溫暖的午後演出，節目結束後，由里民分享手作湯圓，用在地最真誠的方式傳遞祝福與團圓，讓冬至變得更有味道。

大湳森林公園「耶誕聯合市集」20日、21日登場，在地攜手打造暖心耶誕週末。（圖由桃園市文化局提供）

大湳森林公園「耶誕聯合市集」20日、21日登場，在地攜手打造暖心耶誕週末。（圖由桃園市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法