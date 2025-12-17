新北校園通APP、待用餐計畫 獲政府服務獎肯定

新北校園通APP涵蓋多種功能，展現教育數位轉型成果，獲得政府服務獎的「數位創新加值」獎項。（記者賴筱桐攝）

新北市教育局研發新北校園通APP，涵蓋數位點名、電子成績單、線上繳交學費等多種功能，累積下載逾85萬次；社會局推出「新北好日子愛心大平台待用餐計畫」，串連全市愛心店家，提供弱勢民眾溫飽，這2項創新方案分別榮獲「政府服務獎」，新北市長侯友宜今天在市政會議表揚。

教育局以「新北校園通APP—教育無『紙』盡 安全好便利」專案獲得「數位創新加值」獎項。新北校園通APP為全國功能最完整、使用人數最多的教育型APP，累積下載超過85萬次，為全國唯一提供公私立跨學制整合服務的平台，提供35項以上功能。

請繼續往下閱讀...

教育局長張明文指出，新北校園通APP從早期的訊息推播，逐步擴充至出缺席、獎懲、課表、成績、請假、研習等校務功能，並新增線上繳費、電子成績單、新生線上報到及冷氣管理等應用；近期導入AI員工、智慧圖書館、健康追蹤及數位餐食券等創新服務。統計全市教師綁定近4萬人、家長24萬人、學生逾34萬人，使用滿意度超過9成，展現教育數位轉型成果。

此外，社會局以「帶動『待用餐』 傳愛善循環」專案獲得「社會創新共融」獎項。因武漢肺炎疫情期間民眾生計受衝擊，市府整合跨局處與民間力量，自2021年8月推出「新北好日子愛心大平台待用餐計畫」，串連全市愛心店家，各區皆設有待用餐供應點，也結合多家連鎖品牌，提供全年無休的待用餐服務，確保有需求的市民獲得即時溫飽。

社會局長李美珍說，各區公所、學校及社福中心第一線人員也透過待用餐券關懷弱勢家戶，減輕家戶的經濟負擔，提供支持，計畫迄今已募集近7220萬元善款，串聯586家店家投入，累積服務超過72萬人次，成功形塑善的循環。

新北市社會局以「帶動『待用餐』 傳愛善循環」專案，獲得政府服務獎的「社會創新共融」獎項。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法