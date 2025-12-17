為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖首辦「大家藝起來」藝才班聯合推廣 展演、體驗、市集一次滿足

    2025/12/17 10:47 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣政府教育處首辦大家藝起來活動，展現美術、音樂及舞蹈教育成果。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府教育處今（17）日在多功能綜合體育館，首次舉辦縣內國中小藝術才能班大型聯合展演與體驗活動-「大家藝起來」，吸引眾多學校及學生熱情參與，教育處長陳晶卉、議員蘇育德、蘇陳綉色、呂黃春金等貴賓也到場參與，現場充滿音樂律動與創意能量，共同打造澎湖史上最具活力的藝術教育推廣盛會。

    此次活動由縣內設有音樂、美術、舞蹈藝才班的學校跨校合作，結合展演、互動體驗、市集導覽等多元形式，讓民眾一口氣看見澎湖藝術教育的深度與亮點。活動首先由各校藝才班帶來精彩的聯合展演，學生以自信的舞台魅力呈現音樂與舞蹈成果。緊接而來的體驗市集更是人潮滿滿，小朋友在美術、音樂、舞蹈3大主題區穿梭，從製作熱縮片小物、打擊節奏挑戰，到舞蹈律動闖關，多樣化體驗吸引學生。

    教育處表示，藝術教育不僅是技能的培養，更是孩子多元發展的重要基石；「大家藝起來」活動，是縣政府首次串聯縣內所有藝才班共同辦理，希望透過展演與親身體驗，讓更多家庭了解藝才班的教學特色，此次活動特別依年齡層規劃體驗內容，讓小一到國中學生都能找到適合自己的藝術玩法；同時設置作品展與拍照打卡牆，讓學生在欣賞藝術的同時，也能留下與作品互動的精彩瞬間。家長們也給予肯定表示，透過這種「邊玩邊學」的互動方式，不僅讓孩子了解藝才班的課程內容，也增進家長對升學與未來銜接的資訊掌握。

    大家藝起來活動，提供各校師生交流機會。（記者劉禹慶攝）

