台南電動車充電站擴點再升級 「電小二」助攻找站、快慢充全面上線

南市增設建置電動車充電樁，圖為柳營區德元埤荷蘭村停車場充電樁。（圖由南市交通局提供）

為加速淨零轉型、打造更友善的電動車使用環境，南市持續擴充公共充電設施，降低電動車主的「里程焦慮」。交通局與環保局攜手向中央環境部爭取2.5億元補助，在全市37個行政區、202處站點建置電動車充電樁，目前已完成90座、共180席200kW快充格位，以及266座、266席11kW慢充格位，待台電台南區處與新營區處完成電力供應後，將分批啟用營運。

交通局指出，為確保公有停車場充電服務價格合理，已要求營運業者實施尖、離峰差別費率，並訂定費率上限，尖峰每度電不得超過14元、離峰不得超過10元。現階段營運團隊以優惠價格提供服務，快充每度8元、慢充每度5元，後續也將不定期推出行銷優惠。

交通局表示，駕駛人可下載「電小二」APP，即時查詢各充電站位置、使用狀況與優惠資訊，並完成充電與支付；同時，全市公有停車場的充電設施資訊，也已整合至交通局官網及「台南好停APP」，讓民眾找站更快速、使用更便利。

交通局長王銘德表示，第4批充電站將於19日正式上線，分布於8個行政區、9處場域，共設置4席快充及11席慢充格位，包括南區台南市立游泳池、安平區億載公園路外停車場、歸仁里活動中心、七股篤加社區活動中心、北門區戶政北門辦事處、官田區葫蘆埤自然公園、六甲區中山路43巷公園，以及柳營區建國路與康樂街口與德元埤荷蘭村停車場等地。其中除南區台南市立游泳池為「充電優先格位」外，其餘皆為「充電專用格位」，提醒民眾勿占用，違規者經舉發可依停車場法裁處1200元罰鍰。

交通局補充，目前已分3批次啟用27處充電站，共18席快充、34席慢充格位，自今年5月啟用以來，累計使用475次、充電度數超過1萬度，其中六甲運動公園使用最為踴躍。

