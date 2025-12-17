高雄金爵獎國際餐旅大賽 17國高手同台競技

「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」國內賽高中職手沖咖啡賽況。（圖由高市文化局提供）

「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」有17國選手來台參賽，今天在高雄圓山大飯店同台競技，民眾免費入場觀賽，歡迎為選手加油打氣。

金爵獎賽事由高市文化局和中華民國國際調酒協會共同主辦，國內賽昨先熱鬧登場，包括MONIN無酒精創意調飲組初賽、金酒職業大專傳統調酒組初賽、高中職無酒精傳統調飲組初賽、花式調酒組初賽及決賽、口布摺疊創意組、職業大專托盤競賽組、咖啡立體雕花、中餐水花片切割組、高中職手沖咖啡和咖啡杯測競賽，計有32所高中職、25所大專院校及業界職人共665名選手齊聚較技，規模盛大，展現台灣餐旅技藝教育的強大能量，今天接續國際賽事，共有17國選手一較高下。

高市文化局長王文翠表示，高雄向來以多元飲食文化、國際開放度和創新特色著稱，金爵獎不僅是南台灣最具指標性的餐旅競技平台，更透過接軌國際的競賽制度，引導青年與全球技術同步發展，同時賽事融入永續與文化意識，使城市品牌在國際交流中更具辨識度。

全國國際調酒協會理事長郭植伶表示，本屆競賽全面導入IBA（International Bartenders Association）國際評分制度與AI數位評分系統，評分流程更精準、高效，象徵台灣餐旅競技標準已躋身國際層級。

在海洋委員會的支持下，今年首度導入「海洋主題」創意內容，結合台灣四面環海的地理特性，打造推動永續、強化國際文化交流的創新盛典，以在地酒金門高粱為核心元素的永續調飲，為比賽亮點之一，選手需融合在地食材運用與食材再利用概念，以「一杯海的記憶」為題，呈現環境議題、永續精神與文化敘事的創作深度。

除調飲賽事，口布摺疊競賽也以「海洋環保」為主題，選手以布巾詮釋海洋、生態與永續意象，透過服務美學展現對環境議題的理解。

國內賽多項決賽結果如下：

• 高中職手沖咖啡: 第1名廖苡彤、第2名吳秋潼、第3名陳又菁。

• 花式調酒組：第1名吳宥霆、第2名莊家豪、第3名沈妍均。

• 口布摺疊競賽：第1名盧冠宇、第2名歐又禎、第3名何欣怡。

• 咖啡立體雕花：第1名陳育慧、第2名郭蕙甄、第3名胡又云。

• 中餐水花片切割組：第1名王宥程、第2名鄭亦涵、第3名羅阡云。

• 咖啡杯測：第1名譚宏孝、第2名王惠蓉、第3名馬若珺。

• 職業大專托盤組：第1名康晴、第2名薛名妤、第3名何欣怡。

「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」國內賽花式調酒賽況。（圖由高市文化局提供）

「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」國內賽口布摺疊作品。（圖由高市文化局提供）

「第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽」國內賽咖啡立體雕花作品。（圖由高市文化局提供）

