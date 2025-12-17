雲林縣民購票看表演觀念正快速進化 有望擺脫文化沙漠惡名

雲林縣政府在表演廳舉辦的民歌演唱會，加開晚場仍然爆滿。（雲林縣政府提供）

雲林縣表演廳今年入館觀看表演的觀眾將創下歷史新高，估計平均上座率達62.35%，比去年再成長7%，雲林縣藝文消費能力持續攀升，以往民眾不太願意掏錢買票看演出的習慣正在扭轉，有更多民眾喜愛參與文化藝術活動，「文化沙漠」的惡名可望獲得擺脫。

雲林縣表演廳從1985年開館至今已有41年，早年因為設施老舊，加上縣民未能養成付費觀看表演的習慣，只要是收費的演出，售票情形總是慘淡異常，甚至有「雲林人只看免費表演」的惡評，近幾年來雲林縣的藝文風氣越來越盛行，觀賞藝術表演風氣快速獲得扭轉。

12月7日雲林縣政府主辦的「經典民歌．風華再現」民歌演唱會，由李明德、于台煙、鄭怡、殷正洋及方季惟等5位民歌手輪流上台演出，由於午場的票9月開賣時快速秒殺，在觀眾熱情敲碗下加開晚場，11月底一推出，同樣是不到半天即被搶購一空，難得的是，每一位上台的歌手前一天才在高雄大巨蛋演出，每人都盛讚在雲林表演廳演唱，歌聲傳導效果非常好，完全不輸給高雄大巨蛋。

當天的演出每位歌手都走下舞台與觀眾互動，文化觀光處長陳璧君表示，現場氣氛熱絡宛如「千人KTV」，從第一首歌唱到最後一首，全場觀眾幾乎首首大合唱，唱到「沙聲」仍意猶未盡；雲林縣長張麗善則表示，這次的民歌演唱會讓不同世代的觀眾都能重新感受民歌純粹而動人的力量，明年縣府一定會再辦理一場規模更大型的經典民歌音樂會，讓這份感動持續在雲林延續。

不過，雲林表演廳由於內部多處設施老舊、漏水，經多次修繕仍無法徹底解決，雲林縣政府斥資1300萬元，預定年底封館，並從明年1至5月進行防水工程、大廳電視牆、表演廳字幕機等設備修繕，有望在明年6月重新啟用，屆時希望能帶給所有觀眾更好的表演藝術體驗。

民歌手殷正洋走進觀眾席，和觀眾合唱同樂。（記者鄭旭凱攝）

雲林縣表演廳明年1月起將封館整修。（記者鄭旭凱攝）

