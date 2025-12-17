基隆魔法光影「鯊到基隆」 打卡送大獎

基隆市文化觀光局在港邊及田寮河岸打造光影畫廊，並設置互動拍照框。（基隆市政府提供）

基隆市海洋廣場及田寮河「點亮港灣」，現又推出「鯊到基隆」，在飛鳶廣場增設互動拍照框，田寮河畔變身為光影畫廊，充滿節日氣息，即日起民眾到基隆拍下海洋廣場光環境照片分享至個人FB，留言「我在聖誕樹下許願！」，即有機會獲得豐富的聖誕大禮，包括頭獎 Apple Watch SE 3 （1名）、PHILIPS 飛利浦氣炸鍋 （1名）等。

文化觀光局表示，今年的聖誕樹，除了以夢幻的桃紅樹藤、晶瑩的金色雪花與璀璨星光為主要視覺元素，打造年度最耀眼的視覺焦點，白天和夜晚有不同風景，聖誕節結合了城市光帶、藝術裝置以及人氣 IP「鯊魚先生」（MR.SHARK），形塑出專屬於基隆的奇幻冬季光影，民眾可邊走邊拍，收集獨特的港灣記憶。

請繼續往下閱讀...

基隆港灣及田寮河沿線光環境設計，並由超人氣 IP 鯊魚先生擔任導遊，包括有4大亮點區域，「萬魚嬉港」、「時光飛船」、「煙花乘浪花」及「奇幻拱門」，並以全新亮相的魔法聖誕樹作為視覺焦點。亮點層層鋪陳，打造港都魔幻體驗。

文觀局與鯊魚先生合作專屬「限定紀念商品」，還有「鯊到基隆」獨家line貼圖，民眾可免費下載使用。更多活動訊息，請鎖定基隆市文化觀光局Facebook粉絲專頁。

基隆市文化觀光局在港邊及田寮河岸打造光影畫廊，並設置互動拍照框。（基隆市政府提供）

基隆市文化觀光局在港邊及田寮河岸打造光影畫廊，並設置互動拍照框。（基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法