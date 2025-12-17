為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    應變中心公布養豬場廚餘車補助 最高每輛8千元

    2025/12/17 09:54 記者楊媛婷／台北報導
    防檢署表示，將提供廚餘車GPS補助。（資料照）

    我國廚餘養豬措施將於2027年落日，2026年為轉型期，有條件開放用事業廚餘等養豬，但仍禁用家戶廚餘，也規定廚餘車要加裝GPS，非洲豬瘟中央災害應變中心今（17日）公布GPS補助將分二階，第一階即起到年底前裝設者，補助設備裝設費及租賃費，裝設費補助上限為每輛千元，租賃費補助上限為每輛每年6千元；第二階段則補助2027年起全面禁用廚餘養豬後之拆機費，補助上限為每輛1千元。

    明年為廚餘養豬落日前最後緩衝期，應變中心表示，原已取得廚餘再利用檢核養豬場，欲在轉型期間，繼續使用廚餘，必須先獲地方政府同意，並完成高溫蒸煮設備及影像監視系統建置、確保運輸廚餘車輛裝設GPS，經跨部會聯合稽查合格後，才可自下月起，有條件使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。

    應變中心說明，為強化動物防疫管理，防堵非洲豬瘟，並配合廚餘餵豬轉型政策，防檢署透過畜產會辦理「廚餘運輸車輛裝設即時追蹤系統（GPS）補助」方案，符合條件養豬場於即日起至今年底前完成安裝並檢具廠商開立之安裝證明及發票等資料，可向畜產會申請補助。

    防檢署指出，本次補助對象限定具再利用資格養豬場的廚餘車。

    防檢署表示，該補助方案採二階段辦理，第一階段補助GPS設備裝設費及租賃費，其中裝設費補助上限為每輛1千元，租賃費補助上限為每輛每年6千元；第二階段則補助2027年起全面禁用廚餘養豬後之拆機費，補助上限為每輛1千元，補助經審核通過後，裝機費及租賃費將自2026年1月15日起陸續核發。

