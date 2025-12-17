秀美國護照嗆「回台享健保」！網紅下架影片致歉：非鼓勵濫用

「美麗K媽」。（圖擷取自「lovekaren0316」IG，本報合成）

自稱網紅的「美麗K媽」近期發布1段影片，一邊秀出美國護照，一邊說：回台灣就是想「享受健保」，被大量網友出征後，還高喊「你拿我怎樣？」對此，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金痛斥，「得了便宜還賣乖？真的讓人很氣」。

陳志金昨於臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文提及，擁有雙重國籍的網紅貼出影片，大談自己如何透過「假結婚」取得美國國籍！「為了流量，教人家造假？還留下讓人家可以去檢舉的證據，是不是太不明智？」

陳志金接著說，當「美麗K媽」問到為何還要回台灣時，她絲毫不掩飾的說：「台灣健保超好用！在美國看牙要價600美元（約台幣1萬8），在台灣用健保看醫生不用花大錢！」，陳志金嘆說「得了便宜還賣乖？真的讓人很氣」。

與此同時，在IG上擁有超過7萬粉絲的「美麗K媽」今天於社群平台發文回應，全文如下：

關於先前那支影片，造成一些誤會與不舒服，我在這裡做一次完整說明，也向因此感到困擾的人致歉。

那支影片的原始主題，其實很單純，是在聊「為什麼我會有美國護照」。

我的回答也很清楚，是因為出生在美國，這是我取得公民身分的原因。

拍攝過程中，因為是比較輕鬆的聊天形式，延伸聊到「一般人常聽到的各種取得身分的方式」，其中也提到過「結婚」這件事。原意並不是教學，更沒有鼓勵任何違法行為，只是提及社會上確實有人曾用不正當方式追求身分的現象。

在完整拍攝內容裡，其實也有提到投資移民、專業技術移民等正規管道，以及結婚後實際需要長期生活、符合各種條件，才有可能取得身分。但因為剪輯與篇幅關係，最終版本只留下部分片段，導致內容被過度簡化，進而產生誤解，這是我們在製作上的疏忽。

另外，關於影片中提到台灣與美國醫療費用的差異，原意是想表達台灣健保制度的便利與完善，並非鼓勵或合理化任何濫用行為。事實上，我長期在台灣生活，也依規定正常繳納健保費，並不存在為了醫療而刻意來回奔波的情況。

影片後段因為聊天氣氛較輕鬆，語氣與玩笑呈現方式不夠嚴謹，讓部分觀眾感受到不適，甚至被解讀為嘲諷，這並非本意，我也理解大家的感受，對此表示抱歉。

我已將該影片下架，也會在未來的內容製作上更加謹慎，避免因表達方式或剪輯造成不必要的誤解。

感謝所有理性提醒與善意指教，也謝謝願意完整了解事情脈絡的朋友。

本篇說明到此為止，後續不再針對此事延伸回應。

本影片僅為個人生活經驗分享，對於不實指控、惡意剪輯或人身攻擊的內容，已留存相關紀錄，將依法處理，謝謝理解。

