踩街、拜媽祖、送平安袋 雲林2026元旦升旗移師北港

雲林2026元旦升旗移師北港舉行。（記者黃淑莉攝）

迎接2026年，雲林縣府1月1日元旦升旗要移師北港鎮，除升旗還有踩街、祈願，縣府邀請鄉親踴躍參加，在新年第1天一起到朝天宮拜媽祖祈福，元旦壽星線上報名，當天到現場還有獨家生日禮包。

2026元旦升旗以「雲林更好 從心開始」為主題，縣府今（17）日公布活動內容及主視覺，縣長張麗善表示，主視覺視以元旦破曉的第一道光為靈感，那道充滿希望的金光幻化為英文字母O，並與Y、U結合成單字「YOU」，搭配雲林地圖輪廓的背景，形成You and Yunlin，也代表你就是雲林最重要的主角，雲林因你而更好。

北港鎮長蕭美文指出，升旗典禮早上在北辰國小，接著走到朝天宮向媽祖婆祈求新的一年國泰民安、風調雨順，現場將發送由朝天宮千歲志工阿嬤一針一線縫製的「手工平安袋」。

張麗善說，這次升旗活動縣府還準備紗布運動巾送給每個參加民眾，可以擦汗、做圍脖，更用來做毛巾操，此外還有豐富的摸彩品，有折疊電輔車、Apple Watch、吸塵器等，歡迎雲林鄉親1月1日齊聚北港一起迎接平安健康的2026年。

雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文示範運動毛巾做毛巾操。（記者黃淑莉攝）

雲林2026元旦升旗活動縣府準備紗布運動巾，可擦汗、做圍脖。（記者黃淑莉攝）

