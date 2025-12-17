為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大漢溪濕地芒花白浪綻現 冬候鳥共織生態美景

    2025/12/17 09:21 記者黃政嘉／新北報導
    新北市大漢溪沿岸不少白色芒花隨風擺動，如輕柔白浪掠過河谷。（新北市高灘處提供）

    冬季年末氣溫逐漸下降，新北市大漢溪沿岸不少白色芒花隨風擺動，如輕柔白浪掠過河谷，另可看到花嘴鴨等冬候鳥，新北市高灘地工程管理處指出，12月天氣涼爽、陽光柔和，是欣賞芒花季尾段與初冬濕地景色的絕佳時機，大漢溪人工濕地無論單車踏青、親子散步或自然觀察都適宜。

    芒花多指禾本科秋季開花的植物，包括甜根子草、蘆葦及芒草等，至12月仍可見芒花搖曳。新北市高灘處長黃裕斌表示，大漢溪河濱的季節焦點正式轉向冬日濕地景觀，冬季水位、溼度與氣溫變化將使河岸植群呈現枯黃色調，清晨更時常出現薄霧籠罩的水域，夜間低溫讓草葉結上細小露珠，使整片濕地呈現靜謐柔和的光影。

    黃裕斌指出，大漢溪人工濕地分布板橋、土城、樹林等區域，周遭自行車道視野開闊、動線友善，民眾可到濕地周遭騎單車、散步或欣賞自然生態，也提醒冬日清晨步道較濕滑，民眾賞景時記得留意腳步，並共同維護生態環境。

    常在大漢溪人工濕地附近慢跑的民眾分享，濕地沿線不少低灘處都有長芒花，新海濕地另可看到蒼鷺、花嘴鴨等冬候鳥，以及小白鷺、夜鷺、紅冠水雞、白腹秧雞在濕地水岸及淺水區覓食或停棲，是冬季濕地的生態亮點。

    高灘處指出，民眾若想深入了解大漢溪人工濕地的故事，可以造訪位在華江橋下的「大漢溪濕地生態廊道導覽中心」，提供預約導覽服務，在賞鳥遊憩之餘，也能認識人工濕地的多重功能與保育意義。

    冬日濕地許多鳥類駐足，呈現靜謐柔和的冬季光影。（新北市高灘處提供）

    新北市大漢溪濕地除芒花外，另可看到花嘴鴨等冬候鳥。（新北市高灘處提供）

    新北市大漢溪沿線河岸不少景點長有芒花。（新北市高灘處提供）

