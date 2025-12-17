為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄聖誕生活節25組卡司週末起連唱5天 高市將交管

    2025/12/17 09:20 記者王榮祥／高雄報導
    高雄聖誕生活節本周末起將有25組卡司連唱5天。（圖由經發局提供）

    高雄聖誕生活節本周末起將有25組卡司連唱5天。（圖由經發局提供）

    高雄聖誕生活節25組卡司本週末起連唱5天，高市經發局今表示，中央公園周邊將有交通管制，籲請民眾搭乘大眾運輸到現場，可免去塞車、停車困擾。

    高雄聖誕生活節「聖誕黃金週」將在本週末精彩登場！Golden公園大舞台集結落日飛車、滅火器等25組超豪華陣容，12月20日至24日連唱5天，同時還有「Merry買你的市集」集結各大商圈、市集名攤及原民料理等，超過150攤精彩饗宴。

    高市經發局更聯手高雄13家百貨公司推出「心願放大卡」，憑卡在「Merry買你的市集」消費滿100元即獲得1章，集滿2章可兌換面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券－聖誕版」1張。

    經發局提醒，中央公園周邊停車空間有限，請市民多利用捷運、大眾運輸交通工具或步行前往；搭乘捷運可至中央公園站1、2、3號出口即可抵達活動會場，或搭乘至捷運美麗島站、只要步行8分鐘就可抵達活動會場。

    市府與高雄捷運公司協力，將適時啟動人潮管制機制，除加密班距、增派人員支援月台與出入口，引導旅客動線，也將依現場人潮狀況彈性調派列車。

    鑑於周邊機車格位有限，市府於大同國小（步行至現場只要3分鐘）設置臨時機車停車場，開放民眾停放機車。

    經發局補充，活動管制區域包括五福二路、中山一路、民生二路、中華三路等，建議用路人提前改道；捷運中央公園站1號出口、五福仁德街口及中山五福路口西北側3處Youbike站點將部分或全時段配合管制暫停營運，相關資訊可依Youbike微笑單車官網公告，活動詳情可至官網查詢。

    高雄聖誕生活節交通管制。（圖由經發局提供）

    高雄聖誕生活節交通管制。（圖由經發局提供）

    高市府籲請民眾前往聖誕生活節儘量利用大眾運輸。（圖由經發局提供）

    高市府籲請民眾前往聖誕生活節儘量利用大眾運輸。（圖由經發局提供）

    高雄中央公園周邊公共腳踏車站點，配合聖誕生活節調整營運時間。（圖由經發局提供）

    高雄中央公園周邊公共腳踏車站點，配合聖誕生活節調整營運時間。（圖由經發局提供）

