為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高層極渦仍不穩定 鄭明典：年底、跨年恐有「明顯北極冷空氣外流」

    2025/12/17 09:27 即時新聞／綜合報導
    前氣象局長鄭明典發文指出，近期會有比較持續的「正北極振盪」，且高層極渦仍然不穩定，預估年底或跨年時，可能再引發另一波明顯的北極空氣外流現象。（圖擷自臉書）

    前氣象局長鄭明典發文指出，近期會有比較持續的「正北極振盪」，且高層極渦仍然不穩定，預估年底或跨年時，可能再引發另一波明顯的北極空氣外流現象。（圖擷自臉書）

    近期東北季風持續影響台灣天氣，前氣象局長鄭明典發文指出，近期會有比較持續的「正北極振盪」，且高層極渦仍然不穩定，預估年底或跨年時，可能再引發另一波明顯的北極空氣外流現象，雖然目前還無法預測外流區域，但預估可能會轉到歐亞大陸塊這一端。

    鄭明典在臉書發文指出，以前都是談負北極振盪，那是北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況！不過最近會有一段比較持續的「正北極振盪」，北極冷空氣比較限縮在高緯度地區。

    鄭明典解釋，這並不是說冷空氣不會外流，正北極振盪時，冷空氣傾向於小鼓、小股的外流然後和暖空氣混合。

    也提到，有個徵兆是，高層極渦仍然不穩定，很可能在年底或跨年的時候，再引發另一波明顯的北極空氣外流現象。不過對於外流區域，目前還無法預測，但是趨勢上有可能轉到歐亞大陸塊這一端！

    針對有網友稱「懷念霸王寒流」，鄭明典也直言「農漁業損失非常高！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播