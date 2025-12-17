高層極渦仍不穩定 鄭明典：年底、跨年恐有「明顯北極冷空氣外流」

前氣象局長鄭明典發文指出，近期會有比較持續的「正北極振盪」，且高層極渦仍然不穩定，預估年底或跨年時，可能再引發另一波明顯的北極空氣外流現象。（圖擷自臉書）

近期東北季風持續影響台灣天氣，前氣象局長鄭明典發文指出，近期會有比較持續的「正北極振盪」，且高層極渦仍然不穩定，預估年底或跨年時，可能再引發另一波明顯的北極空氣外流現象，雖然目前還無法預測外流區域，但預估可能會轉到歐亞大陸塊這一端。

鄭明典在臉書發文指出，以前都是談負北極振盪，那是北極冷空氣比較容易外流到中緯度的情況！不過最近會有一段比較持續的「正北極振盪」，北極冷空氣比較限縮在高緯度地區。

鄭明典解釋，這並不是說冷空氣不會外流，正北極振盪時，冷空氣傾向於小鼓、小股的外流然後和暖空氣混合。

也提到，有個徵兆是，高層極渦仍然不穩定，很可能在年底或跨年的時候，再引發另一波明顯的北極空氣外流現象。不過對於外流區域，目前還無法預測，但是趨勢上有可能轉到歐亞大陸塊這一端！

針對有網友稱「懷念霸王寒流」，鄭明典也直言「農漁業損失非常高！」

