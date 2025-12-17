屏東榮總智慧醫療建置有成 7國專家來台參訪

國際專家參訪屏東榮總滅菌品供應中心。（屏東榮總提供）

中央與地方合力提升屏東縣醫療量能，屏東榮民總醫院成立3年，今年1至10月門急診累計27.6萬人次，較2023年同期17.9萬人次成長達54.2%，醫療服務量大幅成長，除因推動醫養整合照護模式奏效，持續推進智慧醫療建置也功不可沒，今年就吸引來自日本、印度、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、新加坡等7國的感染管制與臨床專家前來，參訪智慧手術室與滅菌品供應中心創新成果。

屏東榮民總醫院院長王瑞祥指出，滅菌管理正面臨一場醫療典範轉移，從經驗轉向數據導向，從手工紀錄轉為無紙化自動化紀錄，從盤包管理走向單支器械精準追蹤，所有變革的核心，都是同一個目標，就是手術病人安全。智慧滅菌與器械追蹤不僅是流程升級，更是病人安全文化的深化。屏東榮總導入單支器械UDI精準追蹤系統，就是落實典範轉移的重要里程碑。

屏榮建置的單支器械智能管理系統，包括了手術器械UDI雷雕、滅菌監測自動上傳、器械全程追溯、病房盤包自動補給等功能，院方同時也推動低溫電漿滅菌整合系統、智慧手術室資訊整合，在智能滅菌品供應中心的動線與設備上，設置了升降式水槽、升降式配備桌等，有效降低職業傷害，此外，加護病房與智慧病房、復健設備也讓病人更能安心休養。

上述的成果，在11月20至21日由屏東榮民總醫院、台灣醫療物料供應及滅菌管理學會、愛士普台灣公司主辦的「醫療滅菌典範轉移」國際論壇中，就受到來自日本、印度、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、新加坡等7國的感染管制與臨床專家的肯定。屏東榮總指出，與會專家認為屏榮在智慧醫療與滅菌管理的整合度、流程優化與病人安全提升方面，展現亞洲領先水準，是值得國際借鏡的示範醫院。

在屏東榮總舉辦的「醫療滅菌典範轉移」國際論壇暨專家參訪活動，有來自7國以及國內多家醫院的感染管制與臨床專家約40人參加。（屏東榮總提供）

