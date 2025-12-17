卡魚網又吞鉤！垂危「小欖」康復重返大海 屏東後灣野放

X光片赫然發現海龜的食道內竟然卡著一枚魚鉤。（海生館提供）

喜訊！一隻在鬼門關前走一遭的保育類欖蠵龜，在國立海洋生物博物館（海生館）的悉心照護下康復出院，重返浩瀚大海，這場充滿希望的野放活動選在屏東後灣沙灘舉行，海生館16日特別攜手牡丹鄉公所、後灣社區居民、海巡署及海洋保育署等單位，現場除了有熱情的在地鄉親，更有海巡人員全程戒護，共同見證這「小欖」浴火重生的一刻，場面溫馨又感動。

這隻命運多舛的亞成年欖蠵龜，是海洋保育署「海洋保育類野生動物救援組織網」在今年10月9日接獲通報，當時牠在高雄蚵子寮漁港被拖網漁船混獲，緊急送往海生館進行「高級病房」治療。經初步檢查，牠背甲長63公分、寬67.5公分，體重30.95公斤。最驚險的是，X光片赫然發現牠的食道內竟然卡著一枚魚鉤，海生館獸醫師展現高超醫術，透過內視鏡手術成功將魚鉤取出，徹底解除致命危機。

海生館獸醫團隊表示，這隻欖蠵龜除了飽受網具纏繞之苦，又吞入魚鉤，險些釀成大禍。在收容照養期間，牠的健康狀況及活動力都恢復得極佳，評估已完全具備野外生存能力，館方才決定讓牠「畢業」回家。

館方也藉此呼籲，欖蠵龜在台灣海域屬於較罕見的種類，多數通報案例都來自於漁業混獲。漁民朋友若不慎釣獲或混獲海龜，務必立即撥打海巡署「118」專線，啟動專業救援。一般民眾若在岸際發現受困或傷病海龜，同樣可以撥打「118」專線，讓海保救援網能即時介入，共同為台灣的海洋保育盡一份心力。

保育類欖蠵龜康復出院，重返浩瀚大海。（海生館提供）

