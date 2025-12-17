跨越1600公里的感謝！ 台中警助找回錢包 韓國情侶寫信表謝意

韓國一對情侶上月來台旅遊，將錢包遺留在公車上，焦急到警局請求協助，西屯派出所員警積極協助找回錢包，兩人返國寫信給交通部觀光署表達感謝。（記者陳建志翻攝）

韓國一對情侶，上月到台灣遊玩，在台中坐公車途中，女方不慎將裝有重要證件與現金的Prada錢包遺留在客運上，下車發現後焦急前往台中市警局第六分局西屯派出所求助，員警得知積極聯繫客運業者，順利找回錢包並送回飯店，讓兩人驚喜又感動，返國後特別致函交通部觀光署，對員警和善良的台灣民眾表達感謝，做了最好的國民外交。

這名金姓的韓國遊客，上月和女友到台中遊玩，並搭乘35路公車，沒想到下車時女友才發現她的Prada錢包遺留在車上，因裡面有現金和重要證件，兩人焦急到第六分局西屯派出所求助。

值班員警楊閎宇詢問後得知來意，立刻用英語和兩人溝通，確認錢包特徵，並立刻聯繫通報公車客運業者，不久後，客運即回覆司機已經在車上發現該錢包先行保管，因可以體會該對情侶心中的焦急，立即協助找到錢包，在確認錢包內財物均無損失後，貼心將錢包送到兩人下榻的飯店，如此迅速的效率讓兩人相當感謝。

金姓情侶返回韓國後，對於員警的積極、貼心服務相當感謝，特別致函交通部觀光署，不但逐字描述台灣警察的積極與貼心，更強調「我非常感謝台灣警方。我一定會把這件事告訴台灣警察部門。謝謝。我也感謝所有不會在公車上拿走他人錢包的台灣市民。」

這份跨國而來的心意，也成為台灣人友好、善良、充滿人情味最實在的肯定。

