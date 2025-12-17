12/21冬至逢天赦日！廖大乙教你一招補運

12月21是冬至，過了冬至白天逐漸變長，民俗專家廖大乙建議民眾可迎曙光、多曬太陽，蓄積正能量。（日管處提供）

這個禮拜天12月21日是冬至，適逢今年最後一次天赦日，民俗專家廖大乙表示，冬至是所謂極陰之日，過了今天，北半球白天逐漸變長，是運勢轉折點，轉運、補運好時機，建議民眾冬至後多曬太陽、多布施行善蓄積正能量，尤其在人手一機時代，可透過社群平台多發送宣導反詐等有益世道人心文章，就是最方便且有效的補運方法。

廖大乙指出，冬至是北半球一年中白晝最短、夜晚最長的一天，古代的人認為冬至如同我們現在的元旦，是下一個循環的開始，也就是一年伊始與運勢轉折點，所以有「冬至大如年」的說法，民眾若想來年有好運氣，可在冬至後每天上午面向東方讓太陽曬個5至10分鐘，為自己補陽氣，蓄積滿滿的正能量，如同許多人喜歡把元旦迎曙光當做是一種儀式，讓自己朝氣蓬勃，勇往直前迎接未來一年的挑戰。

廖大乙強調，許多網友問他冬至如何補運？其實要改運、補運最有效方法就是布施行善，但行善不是只有在冬至這一天做，平日就要存好心、行好事積累功德。而行善布施管道很多，也不一定要捐錢，現在網路世界人手一機，若發現對社會大眾有幫助、有益世道人心的好文章，可透過LINE群組或臉書社團等社群平台分享給親朋友好友，帶給大家正能量，也是在做善事，像現在詐騙猖獗，如能廣傳反詐宣導案例，有人因看了文章而未受騙，就是一種很好的布施方法。

以上為民俗說法 僅供參考

民俗專家廖大乙建議民眾可多分享有益世道人心文章來補運。（廖大乙提供）

12月21日冬至逢今年最後一次天赦日。（記者張協昇攝）

