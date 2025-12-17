今明西半部晴朗舒適 吳德榮：週五起水氣北上降雨增

吳德榮說，今天清晨4時紅外線雲圖（左）顯示，東北部外海低雲逐漸增多；清晨4時雷達回波合成圖（右）顯示，東北部外海回波逐漸增多。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（17日）迎風面雲量增多，降雨也逐漸增加，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今、明（18日）兩天西半部晴朗、東半部偶雨；週五（19日）起南方水氣北上，各地雲層增厚、降雨略增。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（16日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明一小股東北風增強，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率，北部雲量略增、中南部晴朗；白天氣溫略降，北舒適南微熱、早晚較涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週五有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨，其他平地亦轉偶有零星飄雨的機率；週六（20日）雲層略增厚、降雨略增。週五、週六各地白天舒適、早晚偏涼。

吳德榮稱，最新模式模擬顯示，下週日（21日）另一波東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台灣轉涼；下週一（22日）季風轉乾、天氣漸漸好轉，北台灣轉多雲但仍偏涼；中南部影響輕微仍晴朗穩定。下週二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

