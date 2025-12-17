迎風面降雨增！今北台天氣涼 新竹以南日夜溫差大

中央氣象署表示，今天迎風面雲量增多，白天起桃園以北及宜蘭高溫稍降。（資料照）

中央氣象署表示，今天（17日）清晨各地天氣稍涼，中部以北及宜蘭低溫約12至17度，南部及花東地區18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷氣溫則更低一些；白天起桃園以北及宜蘭高溫稍降，北部及宜、花白天預測高溫約24度，體感較涼，中南部及台東仍有26至29度，感受舒適溫暖，但日夜溫差較大。

天氣方面，迎風面雲量增多，降雨也逐漸增加，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率；而桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨；新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至22度，金門晴時多雲，15至23度，馬祖晴時多雲，15至18度。今天東北風增強，桃園至台南、台東、恆春半島沿海及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生的機率。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週四（18日）東北季風影響，桃園以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五（19日）、週六（20日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；南方雲系北移，各地有局部短暫陣雨。

下週日（21日）東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，下週一（22日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週二（23日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東北部及東部地區有局部短暫雨，大台北山區、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 - 24 16 - 25 18 - 28 18 - 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

