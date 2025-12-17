12/17 各報重點新聞一覽

行政院長卓榮泰昨接受本報專訪時，拿出手機表示，前天行政院記者會後，隨即發出英文版新聞稿，向外媒說明行政院「不副署」的立場。（記者鍾麗華攝）

自由時報

獨家專訪》總預算若沒過 卓揆：2000億新興、新增計畫受影響

行政院長卓榮泰宣布不副署「財劃法」，朝野對立升溫，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，根據統計，明年度新興與新增計畫有高達二千億元受影響，恐無法推動。卓榮泰昨接受本報專訪時表示，在野黨就是要讓執政團隊沒有政績，阻礙國家前進，若沒有這些奇奇怪怪的爭議法案，行政院會有更多量能規劃公平分配的政策。

海纜7法全數三讀 非法危害海纜 可逕行沒收犯罪船隻

立法院會昨三讀通過「海纜七法」中的電信管理法、氣象法、商港法、船舶法四項修正案，內容包括非法危害海纜設備可逕行沒收、船舶無正當理由不離港可沒入、非法危害氣象設施可罰二百萬元等，加上九日已三讀通過的電業法、天然氣事業法、自來水法三項修正案，「海纜七法」修正案全數三讀。

自由日日Shoot》二審改依登載不實輕判6月 高虹安貪污案改判無罪 檢擬上訴

停職中的新竹市長高虹安被控立委任內涉詐領助理費，台北地院一審判刑七年四月，高本人和台北地檢署均上訴。二審庭訊時，高否認貪污，請求判無罪，高檢署主張從重量刑；高等法院昨判決大逆轉，認定立委助理費性質屬「實質補助、彈性勻用」，且高無貪污犯意，改判無罪，僅依刑法使公務員登載不實罪，輕判高六月徒刑，得易科罰金十八萬元，可上訴。

聯合報

二審逆轉！高虹安貪汙無罪將復職 高檢署研議上訴

新竹市長高虹安被控任立委期間，虛報助理的酬金及加班費，一審依貪汙重罪判七年四月，褫奪公權四年。台灣高等法院以立法院回函認定助理費性質屬實質補助、可彈性勻用，昨逆轉改依偽造文書罪，判六月徒刑、得易科罰金。高虹安感謝合議庭的判斷，並表示將盡速回到市長崗位。

衛福部擬投入千億 推大健康產業

政府積極推動台灣大健康醫療生技產業，生策會昨日舉行會員大會，衛福部長石崇良於專題演講時表示，已編列八○○多億元預算，啟動「健康台灣生根計畫」、「國家藥品韌性整備計畫」，未來四、五年內逐年完成，另向行政院爭取其他產業型計畫，預期投入金額逾千億元。

中國時報

高虹安涉貪 二審改判無罪

停職中的新竹市長高虹安，被控於民國109年立委任內涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月。二審台灣高等法院16日判決大逆轉，認定不構成貪汙，立院公費助理經費是「實質補助，彈性勻用」、是立委的補助費，且她支付私聘助理等費用已逾檢方指控的詐領金額，改依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，可易科罰金。高虹安依法可復職，這將對藍綠白三黨在新竹市長的選舉布局造成影響。

停砍年金案 卓揆不覆議、不副署

行政院長卓榮泰決定不副署《財劃法》後，16日就藍白聯手通過的停砍公教年金法案表示，政院不提覆議。據了解，卓將採「不覆議，不副署」方式，讓法案無法公布實施。國民黨主席鄭麗文痛批，已三讀的法律卻因賴清德總統不喜歡就可作廢，這是拆解憲政秩序，把國家帶向獨裁。

立法院副院長江啟臣敲下議事槌，分別宣布商港法及氣象法修正案三讀通過。（記者田裕華攝）

新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理費，高院二審改判貪污無罪。圖為高虹安出庭應訊畫面。（資料照）

