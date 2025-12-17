為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

    2025/12/17 06:31 即時新聞／綜合報導
    「林老師氣象站」表示，預估週五至週六因東北季風減弱，南方雲系接替北抬緣故，南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，各地降雨機會都有提高的趨勢。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」表示，預估週五至週六因東北季風減弱，南方雲系接替北抬緣故，南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，各地降雨機會都有提高的趨勢。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，上一波乾冷空氣即將結束，今明受東北季風影響，加上南海有水氣北上，迎風面降雨機率增加，桃園以北、東半部全面轉為下雨天氣，且可能有局部較大雨勢發生。週五至週六來自南海的水氣抵達，全台都將迎來一波冬雨，連中南部也不例外。週日水氣雖會離去，但另一波東北季風增強，因此天氣再度轉回「北雨南晴」的型態。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今、明2日受東北季風影響，迎風面降雨機率增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區亦有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；其它地區維持為多雲到晴天氣。

    「林老師氣象站」表示，預估週五至週六因東北季風減弱，南方雲系接替北抬緣故，南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，各地降雨機會都有提高的趨勢。週日東北季風再增強，迎風面的桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島都轉為有局部短暫雨天氣，東南部地區也有零星短暫雨，其它地區仍然維持為多雲到晴。整個環境的降雨變化，可能要等到下週一之後，才有短暫稍漸轉緩趨勢。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，上週冷氣團所遺留下來的乾空氣，準備到此為止了，明天隨著東北季風增強，加上南海有水氣北上，未來幾天，台灣將迎來容易下雨的時段，且這次連中南部都不例外。

    颱風論壇表示，預估週三至週四東北季風增強，桃園以北、東半部，全面轉為下雨天氣，雖然不會轉冷，但偏濕的環境下，濕涼感受十分明顯。其他地方則較不受影響，暫時還是溫暖、晴朗為主。

    颱風論壇說明，週五至週六來自南海的水氣抵達，因此全台灣都將迎來一波冬雨。雨勢雖然不見得會很大，但下雨機率偏高，而且是連中南部都會有份，提醒有安排戶外活動的朋友多留意。

    到了週日，預估水氣將離去，但另一波東北季風增強，因此天氣再度轉回「北雨南晴」的型態，不過降溫仍然有限，會以濕涼為主。

    颱風論壇提到，以目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底時，但詳情有待後續觀察。

    颱風論壇說明，週五至週六來自南海的水氣抵達，因此全台灣都將迎來一波冬雨。雨勢雖然不見得會很大，但下雨機率偏高，而且是連中南部都會有份，提醒有安排戶外活動的朋友多留意。（圖擷自臉書）

    颱風論壇說明，週五至週六來自南海的水氣抵達，因此全台灣都將迎來一波冬雨。雨勢雖然不見得會很大，但下雨機率偏高，而且是連中南部都會有份，提醒有安排戶外活動的朋友多留意。（圖擷自臉書）

