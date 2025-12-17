台中打包「垃圾太空包」 封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

「垃圾太空包」 將文山掩埋場堆成大白山。（台中市議員何文海提供）

台中大里掩埋場累積堆置40萬噸垃圾，尚待文山垃圾焚化廠興建後去化，民進黨台中市議員何文海接獲投訴，指稱「大里的垃圾都丟到南屯」，每包重達1噸「垃圾太空包」 將文山掩埋場堆成山，嚴重影響環境，民眾黨市議員江和樹試聞「垃圾太空包」，強調已經沒味道。

南屯區文山垃圾焚化廠使用近30年，由「台泥達環文山合作聯盟」以94億3千2百萬元投資發包，新廠最快也要4年後（2029年）完工，市府持續以「垃圾太空包」將垃圾堆置在大里，遭民進黨台中市議員張芬郁、民眾黨議員江和樹踢爆惡臭後，近日改堆到南屯。

何文海說，禁廚餘養豬政策待實施，家戶廚餘很多丟進垃圾，實在很臭，所謂「垃圾太空包」是將囤積垃圾以打包方式封存，避免氣味逸散與污水污染，市長盧秀燕像變魔術一樣，把垃圾挪來挪去根本無法有效去化，充分顯示7年來垃圾處理政策錯誤。

張芬郁強調，環保局編列1億3000元經費，進行垃圾篩分打包計畫，另3億元進行「固體再生燃料（SRF）設置計畫」，把垃圾製成燃料棒，都是因文山焚化爐改建延宕增加成本，不過，她也要給環保局鼓勵，垃圾經篩分去除不可燃物質，再壓縮體積打包，已能減少惡臭、蚊蟲及自燃危險，對環境改善大有幫助。

環保局計畫一年打包8萬噸垃圾，預計一天打包200噸，再運至文山掩埋場堆疊，等待焚化爐汰舊換新後焚化。

江和樹親自試聞「垃圾太空包」，強調已經沒味道會給予支持，不過，大里健民、塗城「竹仔坑」一帶居民，及霧峰民眾多聞到垃圾惡臭，也呼籲環保局能夠改善堆放方式。

台中市議員江和樹試聞「垃圾太空包」，強調已經沒味道。（江和樹提供）

「垃圾太空包」封住廚餘惡臭。（台中市府提供）

