小超人公益行動溫暖孤老寒冬 葡萄王生技捐30萬元拋磚引玉號召民眾響應

華山基金會攜手葡萄王生技率桃園市非營利北青幼兒園孩童一起做愛心，關懷孤老長者。（華山基金會提供）

華山基金會桃園市站與葡萄王生技股份有限公司今（16）日發起「小超人拯救老寶貝」公益行動，由葡萄王認捐30萬元拋磚引玉，號召民眾將政府普發現金的一部分用於公益，照顧孤弱長輩，桃園市非營利北青幼兒園的孩童也化身寒冬中的暖陽，以應景的年節關懷袋為孤老爺奶送上關懷。

華山、葡萄王今攜北青幼兒園24名孩童與4名孤老相見歡，除了擊掌給予鼓勵，將到宅服務必備的，血壓計、酒精等物品裝袋，將長輩所需的民生物資一把抓，變成應景的年節關懷袋，並準備保暖毛帽圍脖助孤老禦寒，另有家務整理隊替長輩們打掃環境，葡萄王生技法務長崔秉君也獻上擁抱，加上小朋友唱唱跳跳與長輩一起互動，溫暖了長輩的心。

華山基金會桃園市站長盧淑敏表示，華山基金會在桃園地區服務超過1000位三失（失依、失能、失智）長輩，正推動2026「愛老人、愛團圓」公益計畫，藉由這次政府普發1萬元現金、希望透過民眾捐出普發現金一小部分，就可以讓更多孤老長輩獲得溫暖，讓這份現金成為寒冬裡，照顧孤老餐食及陪伴的力量。

盧淑敏提到，台灣步入超高齡社會，許多弱勢長者面臨生活困頓，需要社會更多力量協助，這次葡萄王生技率先認助30萬元拋磚引玉，希望號召1500位民眾響應捐千元普發現金，助華山守護100位孤老。

崔秉君也說，很高興能與幼兒園及華山基金會共同推動公益，盼藉由孩子們為老人家努力闖關的模樣，喚起民眾支持弱勢長輩服務。

