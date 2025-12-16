高雄5特寵業者入圍「毛星級大賞」 1旅館獲全台十大殊榮

高雄5家特寵業者入圍「毛星級大賞」，其中棉花糖寵物旅館榮獲全台十大殊榮。（市府提供）

高雄市動保處輔導寵物業者成果亮眼，高達5家業者入圍「毛星級大賞」，尤以棉花糖寵物旅館榮獲全台十大殊榮。

農業部主辦年度「毛星級大賞」，今年自全台多家特定寵物寄養業者中，評選出服務品質與專業表現優異業者，高雄市評選表現搶眼，共有5家特定寵物寄養業者入圍，展現高雄寵物照護產業的專業能量與成果。

請繼續往下閱讀...

5家入圍「毛星級大賞」業者為高棉花糖寵物旅館、五吉寵物旅館、寵悠活鮮食宿、貝貝窩寵物美學生活館、熊大心寵物精品旅館。

其中棉花糖寵物旅館憑藉完善的照護流程與優質服務品質，榮獲「全台十大特定寵物寄養業者」殊榮，並在民眾線上票選中累積4006票按讚數，兼具專業肯定與高人氣，成為這屆全台矚目焦點。

動物保護處表示，市府近年持續推動「寵物友善城市」政策，從特定寵物業者法規管理、營業場所環境改善，到專任人員專業訓練與評核輔導，均系統性投入輔導資源，這次有5家業者入圍毛星級大賞，正是長期輔導政策逐步發酵、成果獲得全台肯定的具體展現。

動保處處長葉坤松指出，透過專業輔導、評核協助及教育訓練機制，協助特定寵物寄養業者在硬體設施與服務品質上持續精進，確保每一位入住的毛孩，都能在安全、健康且友善的環境中獲得妥善照護。

這次毛星級大賞也納入民眾線上投票與實際飼主回饋，作為評選參考依據，不少飼主分享寄養體驗表示，「家中毛孩原本有分離焦慮，入住後卻開心到主動往旅館跑」、「有草地活動空間，回家後累得很滿足」、「工作人員對動物非常有耐心，能感受到真心喜愛動物」。

動保處說明，「毛星級大賞」透過縣市政府推薦、農業部評審委員實地訪視，以及民眾線上投票等多元指標，進行綜合評選，高雄市表現亮眼，顯示市府透過制度化輔導，已逐步引領特定寵物產業邁向更高品質與標準。

動保處將持續輔導特定寵物業者優化環境與服務內容，並深化各項動物友善政策，打造讓毛孩安心、飼主放心的宜居寵物友善城市。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法