    生活

    水氣漸增！基隆北海岸、宜蘭明防大雨 中部以北低溫13度

    2025/12/16 21:39 即時新聞／綜合報導
    週三基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並恐有局部大雨，新竹以南為多雲到晴。（資料照）

    明天週三（17日）基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並恐有局部大雨，新竹以南為多雲到晴。各地稍冷，中部以北及宜蘭低溫約13至17度，南部及花東地區18至19度，早出晚歸請適時增添衣物以免受涼。

    中央氣象署預報，週三白天起東北季風稍增強，迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴的天氣。

    溫度方面，週三清晨輻射冷卻影響，各地稍冷，中部以北及宜蘭低溫約13至17度，南部及花東地區18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度會再更低一些；由於雲量增多，桃園以北及宜蘭高溫稍降，北部及宜花白天預測高溫約24度，感受較涼，中南部及台東仍有26至29度，感受舒適溫暖，不過日夜溫差較大。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，19至22度，金門晴時多雲，15至23度，馬祖晴時多雲，15至18度。

    天氣風險公司指出，有中高層短波槽偏北掠過，槽底經過長江口、黃海南部後逐漸東移，位置較偏北，並沒有直接影響台灣，但是後續有大陸高壓前緣往南延伸，底層東北季風自中午過後逐漸增強，迎風面地區包括桃園、大台北、宜蘭、花東以及恆春半島等地將轉為多雲到陰有短暫陣雨天氣，宜蘭有局部較多累積雨量出現的機會，新竹以南地區則不受影響，還是維持多雲到晴的天氣。

    紫外線指數方面，週三全台皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週三白天起東北季風稍增強，環境風場為偏東風轉東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週三中部以北及宜蘭低溫約13至17度，南部及花東地區18至19度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週三全台皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週三宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

