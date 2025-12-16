中大藝術教育績優獲表揚 台灣崑曲推手洪惟助抱終身成就獎

教育部第十二屆「藝術教育貢獻獎」今頒獎。（教育部提供）

教育部第十二屆「藝術教育貢獻獎」今頒獎，其中中央大學不僅獲全國唯一大專院校的「績優學校獎」，中大崑曲博物館館長洪惟助教授更獲頒「終身成就獎」，校方表示，獲獎代表學校多年努力獲得國家級肯定，將持續推動多元藝術教育、深化文化視野。

今年共有27所學校與團體、17位個人共44件獲「教育部藝術教育貢獻獎」。其中「終身成就獎」頒給已高齡89歲的資深傑出藝術創作與教育工作者林智信；從事戲曲研究超過50年的「台灣崑曲推手」、中央大學教授洪惟助；創辦台灣第一個專業民族舞團「台北民族舞團」、首份專業舞蹈雜誌「台灣舞蹈雜誌」的前台北市立體育學院教授蔡麗華，以及教學50多年作育英才無數，致力於水墨創作與推廣的台藝大教授羅振賢等4人。

請繼續往下閱讀...

中央大學則是將「以人文關懷為底蘊，以跨域融合為創新」作為校務願景，積極推動多方位藝術教育。文學院相關系所及通識中心共同建構豐富的全校性藝術課程，學校也成立「人文藝術中心」作為藝術教育的核心基地，打造從展覽策劃、劇場排練到影展製作的完整學習場域。另校園公共藝術遍布各角落，藝術學研究所，除了長期發行聲譽卓著的《藝術學研究》、《議藝份子》專業學刊，並經營「漫遊藝術史」網站致力藝術教育普及，累計瀏覽已逾百萬人次。

其他獲獎單位如嘉義縣立大埔國民中小學位處偏遠地區，以藝術造鄉為目標將在地特色融入課程中，並與社區互為夥伴，社區以製作漂流木小提琴聞名，學校協助開設小提琴課程及舉辦展覽等，將藝術教育延伸推廣；新北市立豐珠中學從支持弱勢與特殊境遇學生出發，透過藝術教育輔導陪伴學生、發掘潛能翻轉生命；屏東縣新埤鄉大成國民小學推動「公民美學」理念，引入資源讓偏鄉學生看見美學，並建構成為偏鄉美感基地，服務對象擴及全齡，促成國內外參訪交流，讓美的力量持續擴散。

教育部第十二屆「藝術教育貢獻獎」今頒獎，中央大學獲全國唯一大專院校的「績優學校獎」。（中央大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法