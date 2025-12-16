外籍貨輪擱淺蘭嶼逾一年 民眾憂污染：「到底有沒有處理？」

巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨輪擱淺於蘭嶼龍門港東南側海域已逾一年，讓民眾擔心後續生態影響。（民眾提供）

去年10月1日，山陀兒颱風後巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨輪擱淺於蘭嶼龍門港東南側海域，海洋委員會海洋保育署與交通部航港局等相關單位合作進行緊急處理，但是過了整整一年，船隻仍停放該處，民眾擔憂造成海洋污染影響生態，質疑「是不是抽完油污就完事了？」、「也不見後續有人交代進展」。東部航務中心表示，目前正在處理。

事發時，船體自第五貨艙處斷裂為前後二段，船上殘油324.5公噸，海委會、航港局合作下，第一階段移除重油並監控污染，在同月13日完成，但第二階段移除貨物及船骸已逾一年仍未結束，因此尚未能進入最後的第三階段監測事後環境所受影響。

該船屬於散裝貨運船，從載著水淬高爐碴路經台灣東部外海，雖當時海保署表示，經國外專家評估，其物質安全資料表（MSDS）載明其無毒性，其對生態覆蓋與擾動的物理性衝擊及影響將列入損害評估及復育計畫。但過了一年沒下文，民眾質疑這批爐碴安全性，更重要的是，宣稱今年十月底前將內容物移除的計畫到底執行如何、船隻又要如何解決？

當地蕭先生表示，說好會向鄉民說明工作進度，卻只有聽過開過第一次會，工地外也未見公布行程。當地吳先生則擔心，爐碴飄出後會不會被飛魚誤食，擔心污染食物。而熱愛潛水的張先生則是擔心海底生態被破壞，且船隻最後是否會在海中拆解更令人憂心。

航港局表示，事發時即已召開三十五次緊急應變會議啟動各項應處措施，督促船舶所有人及P&I保險公司完成殘油抽除、重油櫃清洗，成功化解蘭嶼當地海洋生態環境威脅，接續要求住艙區結構拆除及殘貨移除等作業。

至於這批爐碴，東部航務中心則稱本就要送入花蓮港，因遇不良天候及殘貨固結嚴重致移除進度落後，經多次會議督促，現已移除約3.5萬公噸殘貨，並要求船東及P&I保險公司先後自歐洲（荷蘭）及東南亞（菲律賓）等地，調度重型特殊機具，以解決殘貨固結之問題，現機具已安裝完成並運送至蘭嶼難船現場作業測試中。

船骸部分，東航主任李彥明稱，會將船底漏洞補上，拖向南韓拆解，並不會棄於海中，至於殘貨與船身何時可處理完，李彥明稱「我們一直在作業中」。

有工作船前往作業時發現貨輪已下沈不少，也讓民眾擔心後續生態影響。（民眾提供）

