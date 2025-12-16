剛送走海龜又來隻魔鬼魟 台東定置漁場「歡送會」辦不完

台東太麻里鄉的三和定置漁場今天出現一尾難得一見的魔鬼魟。（漁場提供）

本月3日，台東太麻里鄉的三和定置漁場闖入一隻成年綠蠵龜，才剛放生不久，今天傍晚又迎來一隻潛水客最愛的阿氏前口蝠鱝，許多潛客帶著重裝出國，就是為了觀看被稱為魔鬼魟的貴客，但這尾魟魚一樣只是過客，一被撈上船就馬上被漁工揮手喊「再見」、放回海中。

定置漁場放在近海中的漁網，待魚群自動游入後，再由膠筏定時捕回岸上，但這次這尾大魟魚才剛被撈上船，所有人就覺得「這絕對是保育類」，根本也沒測量其重量及體型，4名工人就拉著大網當場野放，重回大海的大魟魚不停拍動雙鰭，在工人揮手道別聲中消失海面，氣氛實在很歡樂。

東部漁業生物研究中心專家表示，從舌狀鰭、背部花紋判斷，比較不像是日本蝠魟或雙吻前口蝠鱝（Manta birostris），而是俗稱「魔鬼魟」的阿氏前口蝠鱝，是世界自然保育聯盟（IUCN）列為易危的物種，在我國則被公告為瀕臨絕種野生動物。

專家表示，這種魟魚是濾食性，只吃浮游生物，不知為何會跟著游到台灣還進了網，「在台灣真的很少見，許多潛水客都到東南亞等國特地看成群的魔鬼魟」、「如果漁民把牠帶回來，先別說觸法，潛水界應該會很火大」。

這尾保育魟魚是本月第二起保育動物誤闖案件，本月3日有隻長105公分、體寬95公分的成年綠蠵龜誤入網內，在通報相關單位並在其身上裝設發報器以供研究後，漁場員工便一起在道別聲中歡送牠入海。以往誤捕保育動物總讓漁民十分頭大，但這漁場員工歡送這些「過客」卻顯得十分歡樂。漁場負責人張富泉說，對於我們漁民來說，取之於大海，當然更要保護海洋。

定置漁場的工作人員溫柔的保護嬌客魔鬼魟，多人合力將牠送回大海。（漁場提供）

定置漁場的員本月3日時，才與海巡人員合力辦了一場綠蠵龜「歡送會」。（岸巡提供）

